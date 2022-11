„Noch nie so unverdient“ : Bittere Pleite für den 1. FC Köln

Köln Trotz Überlegenheit, eines Traumtors und zahlreicher Chancen hat der 1. FC Köln das kleine Derby gegen Bayer Leverkusen verloren.

Es waren gerade einmal 30 Minuten im kleinen Derby des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen am Mittwochabend gespielt, da erlebten 50 000 Zuschauer im Kölner Stadion einen besonderen, einen bis dato einzigartigen Moment. Sargis Adamyan flankte ungewohnt genau auf Benno Schmitz, der Außenverteidiger nahm den Ball technisch stark mit der Brust an, traf ihn anschließend perfekt mit dem Vollspann und ins Netz. Bei seinem ersten Bundesligatreffer überhaupt, ließ der Außenverteidiger eine ungewohnte Schusstechnik, möglicherweise die Bayern-Schule, aufblitzen. Und wäre Jonas Hector fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff aus ähnlicher Position, mit ähnlichem Schussversuch, das 2:0 gelungen, Köln hätte auf die Begegnung wohl den Deckel gemacht und eine faustdicke Überraschung geschafft.

Doch die trat nicht ein. Denn obwohl der FC gegen Leverkusen über 90 Minuten die bessere Mannschaft war, musste sich das Team von Trainer Steffen Baumgart doch 1:2 geschlagen geben. Das Traumtor von Benno Schmitz (30.) glich Nadiem Amiri (65.) aus, Moussa Diaby (71.) sorgte für den Endstand. „ch habe schon viele Spiele gegen Bayer Leverkusen erlebt im Laufe meiner Zeit, die ich beim 1. FC Köln bin, aber ich habe noch nie so unverdient ein Spiel verloren wie heute“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung. Und auch Steffen Baumgart war enttäuscht: „Klar ärgert uns das Ergebnis, aber die Leistung der Jungs war richtig gut“, so der 50-Jährige. „Wenn wir sehen, wie wir es gemacht haben, dann wird es schwer zu sagen, dass es besser geht.“

Auch im letzten Heimspiel des Jahres blieb sich Baumgart treu und wechselte gleich auf mehreren Positionen. Verständlich: Denn mit Hector für Kristian Pedersen sollte dem Kölner Spiel deutlich mehr Stabilität verliehen werden. Zudem startete Adamyan für Steffen Tigges, und Denis Huseinbasic erhielt den Vorrang vor Ondrej Duda auf der Zehn. Mit der Aufstellung schickte Baumgart offenbar die richtige Elf in die Partie. Gegen den Nachbarn, der am vergangenen Wochenende Union Berlin noch mit einem 5:0 abgefertigt hatte, fanden die Kölner gut ins Spiel. Adamyan hätte den FC bereits in der Anfangsphase in Führung bringen müssen, dann kam der große Auftritt von Benno Schmitz, anschließend prüfte Florian Kainz Bayer-Keeper Lukas Hradecky aus spitzem Winkel. Der FC hatte aber auch Glück, dass die schnellen Leverkusener ihre Umschaltmomente nicht gut genug ausspielten. Erst ein Kopfball von Edmond Tabsoba brachte kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal Gefahr.