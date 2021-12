0:2-Heimniederlage : 1. FC Köln unterliegt überraschend Augsburg

Köln Der 1. FC Köln tut sich gegen den FC Augsburg in der Bundesliga weiterhin schwer. Die Mannschaft von FC-Trainer Steffen Baumgart unterlag dem FCA am Freitagabend 0:2. Seit mehr als zehn Jahren wartet der FC auf einen Heimspielsieg gegen Ausgburg.

Auch wenn Steffen Baumgart negative Statistiken nicht mehr hören kann, die Serie gegen den FC Augsburg wird dem Kölner Coach nicht verborgen geblieben sein. Am Freitagabend unterstrich der FCA einmal mehr die Rolle des FC-Schreckgespenstes. Im Kölner Stadion unterlagen die Geißböcke den Schwaben 0:2 und blieben somit zum siebten Mal in Serie gegen Augsburg im eigenen Stadion ohne Sieg. André Hahn (72.) und Niklas Dorsch (89.) waren erfolgreich. „Wenn wir das Spiel gewinnen, reden wir über 22 Punkte“, sagte Baumgart noch am Mittwoch. „Wenn wir verlieren, schauen wir alle wieder nach unten.“ Nun geht der Blick wohl eher nach unten.