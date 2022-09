Bittere Pleite : 1. FC Köln unterliegt Union Berlin 0:1

Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Der 1. FC Köln hat am Sonntagnachmittag die erste Niederlage in der Liga hinnehmen müssen. Ausgerechnet gegen seinen Herzensclub Union Berlin unterlag FC-Trainer Steffen Baumgart mit seinem Team 0:1.

Der 1. FC Köln kann in der Bundesliga offenbar nicht gegen Union Berlin gewinnen. Auch im siebten Versuch blieb der erhoffte Dreier aus. Beim 0:1 am Sonntagnachmittag kassierten die Kölner vor 49 500 Zuschauern zudem die erste Saisonniederlage in der Liga. Besonders bitter: den einzigen Treffer erzielte mit Timo Hübers ein Kölner, der den Ball bereits nach drei Minuten ins eigene Netz beförderte. Zudem sah Luca Kilian in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte.

Zwar hatte FC-Coach Steffen Baumgart einige Wechsel nach der intensiven Begegnung gegen Nizza am Donnerstag angekündigt, auf einer Position überraschte der Trainer dann doch. Jonas Hector rotierte für den zuletzt schwachen Ondrej Duda auf die Zehn, dafür Kristian Pedersen auf die linke Außenbahn. Außerdem begann Benno Schmitz nach seiner Verletzung wieder für Kingsley Schindler, Florian Dietz spielte für Steffen Tigges. Auch Linton Maina und Eric Martel standen in der Startelf, Dejan Ljubicic und Jan Thielmann saßen zunächst auf der Bank.

Unsere Partner









zurück

weiter

Timo Hübers mit frühem Eigentor

Die Begegnung war noch keine drei Minuten alt, da erlebten sämtliche Pläne des Kölner Trainers allerdings einen heftigen Dämpfer. Einen Pass von Sheraldo Becker lenkte Abwehrchef Timo Hübers ins eigene Netz. Nur wenige Minuten später hätte Jordan Siebatcheu erhöhen müssen. Kilian bekam im Strafraum den Ball an die Hand geköpft, Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied auf Strafstoß, eine mehr als umstrittene Entscheidung. Doch FC-Keeper Marvin Schwäbe hielt den schwach geschossenen Strafstoß. Es blieb nicht die einzige umstrittene Szene der Anfangsphase. Becker schob den Ball an Schwäbe vorbei, stand aber im Abseits. Dieses Mal nutzte Cortus die Hilfe des Video-Assistenten und entschied sich zu Gunsten der Kölner. Berlin blieb aber zunächst die aktivere Mannschaft. Unter anderem vergab Siebatcheu nach einer Flanke von Christopher Trimmel aus kurzer Distanz. Der FC fand in der Offensive lange wenig statt. Mehr als ein verunglückter Abrutscher von Hector gelang den Geißböcken nicht.

Nach einer knappen halben Stunde bekam Union-Torhüter Lennart Grill erstmals etwas zu tun, als Linton Maina es aus zehn Metern probierte, aber vergab. Köln agierte nun ein wenig zielstrebiger, suchte vermehrt die Außen und erspielte sich Chancen. Erneut probierte es Maina, anschließend kam Pedersen nach einem Eckball von Kainz zum Kopfball, setzte das Spielgerät aber ans Außennetz. Unmittelbar vor der Pause verlängerte Hector eine weitere Ecke, dieses Mal scheiterte Martel hauchdünn.

1. FC Köln: Luca Kilian sieht Gelb-Rot

Zur zweiten Halbzeit brachte Baumgart Tigges für den schwachen Dietz. Die erste Chance hatte aber erneut Maina, der nach einem feinen Pass von Florian auf das Berliner Tor zulief, aber wieder an Grill scheiterte. Der FC erhöhte zwar den Druck, ohne aber für große Torgefahr zu sorgen. Berlin verließ sich zunehmend auf die Defensivarbeit sowie schnelle Konter und blieb weiterhin gefährlich. Unter anderem setzte Trimmel eine verunglückte Flanke an die Latte und der kurz zuvor eingewechselte Schindler rettete in höchster Not vor Becker. Milos Pantovic versuchte es aus 16 Metern, schlug den Ball aber über das Tor.