FC-Mitgliederversammlung 1. FC Köln unternimmt wichtigen Schritt zur Gesundung

Die Zahlen sind geprägt von Sondereffekten. Zu ihnen zählen der im Sommer 2022 getätigte Verkauf der Leistungsträger Anthony Modeste und Salih Özcan an Borussia Dortmund für insgesamt zehn Millionen Euro Ablöse. Die überraschende Qualifikation für die Europa Conference League spülte einen Gewinn von zehn Millionen Euro in die leeren Clubkassen. Obendrein wurden die Kaderkosten für die Bundesliga-Mannschaft um 20 Prozent gesenkt, indem eine Gehaltsobergrenze eingeführt wurde und gut dotierte Altverträge aufgelöst oder nicht verlängert wurden. Wie schmal jedoch der Grat ist zwischen Sparzwang und sportlicher Wettbewerbsfähigkeit, zeigt der Fehlstart in die neue Saison, der den für die wirtschaftliche Gesundung so wichtigen Klassenerhalt gefährdet.