Köln lässt zu viele Chancen aus : FC verabschiedet sich mit Niederlage in die WM-Pause

Berlin Der 1. FC Köln geht mit einem knappen Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz in die WM-Pause. Bei Hertha BSC unterlagen die Kölner 0:2, ließen aber auch die größten Möglichkeiten ungenutzt.

Steffen Baumgart faltete ungläubig die Hände, kniff die Augen fest zusammen und atmete tief durch. Gut möglich, dass der ehemalige Stürmer sich bereits nach einer halben Stunde im Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Hertha BSC am Samstagnachmittag am liebsten selbst eingewechselt hätte. Hatte der 50-Jährige in den vergangenen Wochen noch sachlich von verpassten Chancen und liegen gelassenen Punkten gesprochen, muss es in ihm im letzten Pflichtspiel des Jahres, ausgerechnet in seiner Wahlheimat, wie selten zuvor gebrodelt haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kölner durch einen Treffer von Wilfried Kanga 0:1 (9.) zurückgelegen, wieder einmal, sie hatten zudem aber auch drei hundertprozentige Chancen leichtfertig liegen gelassen. Adamyan scheiterte aus drei und dann zwei Metern, Maina vergab im Eins-gegen-eins. Der Chancenwucher rächte sich. Marco Richter (54.) erzielte den zweiten Treffer und machte den Deckel auf die Begegnung des 15. Spieltags. Der FC geht nach der 0:2-Niederlage mit einem mageren Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz in die lange Winterpause.

Baumgart hatte seine Elf im Vergleich zum Leverkusen-Spiel nur auf zwei Positionen geändert. Timo Hübers kehrte für Nikola Soldo in die Startelf zurück, Ondrej Duda begann für Denis Huseinbasic. Etwas überraschend standen dafür der zuletzt angeschlagene Benno Schmitz sowie Adamyan in der Startelf. Eigentlich hatte der Kölner Coach Steffen Tigges einen Einsatz in Aussicht gestellt. So spielte Unglücksrabe Adamyan. Wie effektiv Fußball sein kann, zeigte die Hertha. Einen schnell ausgeführten Einwurf erhielt Marvin Plattenhardt umgehend zurück. Der Berliner Kapitän flankte erschreckend unbedrängt ins Zentrum, Luca Kilian stand zu weit von Kanga entfernt, die Folge: der nächste frühe Rückstand. Fast schon obligatorisch zeigten die Kölner auch gegen die Hertha eine Reaktion. Und was für eine: Schmitz schickte Maina über die rechte Seite, der Offensivspieler brachte den Ball ins Zentrum und Adamyan das Kunststück fertig, das Spielgerät aus höchstens drei Metern über die Latte zu bugsieren. Nach einer Ecke von Florian Kainz kam der Angreifer sogar aus zwei Metern freistehend an den Ball, dieses Mal scheiterte Adamyan an Hertha-Keeper Oliver Christensen.