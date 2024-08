2:2 in Elversberg 1. FC Köln verhindert den kompletten Fehlstart nur mit Mühe

Noch ist das Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg im Begriff, sich ein neues Gewand überzuwerfen. Bis zum kommenden Jahr werden sich die Um- und Ausbauarbeiten hinziehen. Auch der Neubau der Westtribüne schreitet voran. Auf dieser Arena-Baustelle schickte sich der 1. FC Köln am Samstagnachmittag an, seine eigene Baustelle aus der Auftaktniederlage in der 2. Liga gegen den Hamburger SV (1:2) schnellstmöglich zu schließen. Im Angriff fehlte zuletzt die „Torgier“, wie es Trainer Gerhard Struber bezeichnete. Nun richtete der Österreicher also vor der Partie gegen die Sportvereinigung 07 eine Forderung an seine Spieler: „Das Runde muss ins Eckige“, sagte er vor dem zweiten Saisonspiel, vom ersten Moment an müsse man „scharf geschaltet sein, um ins Toreschießen zu kommen“.