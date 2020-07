Planung schreitet voran : 1. FC Köln verkleinert seinen Kader für nächste Saison

Köln Der 1. FC Köln will seinen Kader verkleinern. Der Verein hat für mehrere Spieler, darunter Birger Verstraete, Niklas Hauptmann und Yann Aurel Bisseck schon Abnehmer gefunden.Wie es dagegen für den Innenverteidiger Toni Leistner aussieht, ist weiterhin unklar.

Das mühsame Unternehmen „Kaderverkleinerung“ des 1. FC Köln kommt schrittweise voran. Nach Birger Verstraete ( Royal Antwerpen ), Niklas Hauptmann (Holstein Kiel/beide auf Leihbasis) und Jan-Christoph Bartels (wechselt fest zu Waldhof Mannheim) hat der Fußball-Bundesligist nun auch für Yann Aurel Bisseck einen Abnehmer gefunden. Der 19-jährige Innenverteidiger wird für gleich zwei Spielzeiten an Vitoria SC Guimaraes weiterverliehen . Der portugiesische Erstligist erhält zudem eine Kaufoption. Zuvor hatten die Kölner den Vertrag mit ihrem Eigengewächs, das vor drei Jahren als 16-Jähriger in der Bundesliga debütierte, bis 2023 verlängert.

FC-Sportchef Horst Heldt sieht in dem Modell eine „gute Lösung für beide Seiten. Bei Guimaraes hat Yann die Chance, sich auf längerfristig hohem Niveau weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln. Das ist für seine nächsten Schritte im Profifußball ganz wichtig“. Damit geht die Reise des Gewinners der Fritz-Walter-Medaille in Bronze von 2019 weiter. In der vergangenen Saison war Bisseck ebenfalls auf Leihbasis für Roda JC Kerkrade aktiv gewesen und in der niederländischen zweiten Liga auf zehn Einsätze gekommen. Zur Rückrunde der Saison 2018/19 hatten die Kölner den Junioren-Nationalspieler vorübergehend an Zweitligist Kiel abgegeben.