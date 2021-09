Keine Transfers : Beim 1. FC Köln bleibt alles, wie es ist

Hospitanz

Einen Transfer gab es dann am Dienstag in Köln doch zu vermelden. Zumindest einen Neuzugang. Der ehemalige Kölner Profi Sascha Bigalke kehrt zum FC zurück. Der 31-Jährige hospitiert unter Trainer Steffen Baumgart. „Sascha wollte bei uns mal reinschnuppern und hatte uns gefragt, ob es okay ist“, sagte der Kölner Trainer. „Klar, ist das okay. Und das nicht nur, weil er hier gespielt hat. Ich finde es allgemein gut, wenn jemand dabei ist. Einmal möchte er etwas lernen und dann ist es ganz gut, wenn du von Außen auch mal eine Meinung bekommst.“ Der Mittelfeldspieler hatte in diesem Jahr seine Karriere beendet. „Ich wollte nicht mit der Trage vom Platz getragen werden“, hatte er damals gesagt. Bigalke wechselte im Sommer 2012 zum 1. FC Köln, spielte 17 Mal in der 2. Bundesliga, bevor er sich in einem Testspiel gegen die Sportfreunde Troisdorf das Kreuzband sowie den Innenmeniskus gerissen hatte. Der Junioren-Nationalspieler wechselte im Sommer 2014 zurück zur SpVgg Unterhaching, für die er mehr als 240 Mal auflief. brt