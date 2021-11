Bis 2025 : 1. FC Köln verlängert mit Hauptsponsor Rewe

Köln Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann auch auf dem Weg aus schwierigen Corona-Zeiten weiter auf die Unterstützung seines langjährigen Hauptsponsors setzen. Der Vertrag mit der Rewe-Group wurde vorzeitig um drei weitere Spielzeiten bis Sommer 2025 verlängert, das teilte der Klub am Donnerstag mit.

"Wir haben Auf- und Abstiege zusammen erlebt, haben gemeinsam den FC in Europa repräsentiert und haben zueinandergestanden, als die Corona-Pandemie für ein sehr schweres Fußballjahr in der Bundesliga gesorgt hat", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle: "Wir freuen uns deshalb ganz besonders, gemeinsam in die Zukunft zu gehen und unsere sozialen Projekte, die uns sehr wichtig sind, weiter zusammen in die Tat umzusetzen."