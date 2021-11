Vertrag bis Sommer 2024 : 1. FC Köln verlängert mit Nachwuchsspieler Winzent Suchanek

Köln Der 1. FC Köln hat einen weiteren Nachwuchsspieler langfristig an sich gebunden: U19-Spieler Winzent Suchanek verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2024.

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Vladislav Fadeev hat der 1. FC Köln einen weiteren Spieler aus seinem Nachwuchsleistungszentrum langfrisitg an sich gebunden. U19-Spieler Winzent Suchanek verlängerte seinen Vertrag ebenfalls vorzeitig bis Sommer 2024. Der 18-Jährige spielte in dieser Saison für die Kölner unter anderem in der UEFA Youth League.