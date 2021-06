Transfer : 1. FC Köln verleiht Robert Voloder

Köln Der 1. FC Köln verleiht Robert Voloder für die kommende Spielzeit. Das gab der Verein am Mittag bekannt. Der Innenverteidiger wechselt nach Slowenien.

Die Transferplanungen beim 1. FC Köln nehmen so langsam Fahrt auf. Nachdem der FC bereits am Freitag die Verpflichtung von Mark Uth offiziell bestätigt hat, gab der Club nun einen weiteren Abgang bekannt.Robert Voloder wird für eine Saison an NK Maribor ausgeliehen.