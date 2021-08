Verletzungspech : Darum wird es der 1. FC Köln gegen Bochum schwer haben

Köln Dem 1. FC Köln fehlen beim Heimspiel gegen den VfL Bochum wichtige Spieler – vor allem im wiedererstarkten Angriff. Dennoch sind Punkte gegen den VfL fest eingeplant.

Auch wenn die Enttäuschung nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern bei den Verantwortlichen des FC groß war, sie wird nicht von Dauer gewesen sein. Der FC machte ein gutes Spiel und: Der Rekordmeister ist nicht der Gradmesser, an dem sich der 1. FC Köln in dieser Spielzeit orientieren muss.

Parallelen zwischen Baumgart und Reis

Mit seiner Art, seinen Entscheidungen und seinem Fußball hat „Reisi“, wie er von Baumgart liebevoll genannt wird, eine ungeahnte Euphorie in Bochum entfacht. Es fällt jedoch auf, dass der ehemalige Bochumer Spieler seine Taktik der höheren Liga angepasst hat. Bochum läuft nicht mehr bedingungslos an, wartet auf das Umschaltspiel, kontert lieber, als ausgekontert zu werden. Eine Gefahr, die auch beim schnellen Umschaltspiel der Kölner droht.

FC plagen Verletzungssorgen

Allerdings plagen Baumgart erhebliche Verletzungssorgen und das an einer Sollbruchstelle. Neben der Zielvorgabe des zwölften Tabellenplatzes ist Baumgart beim FC auch angetreten, um die einzelnen Spieler zu verbessern. Das ist dem Trainer bereits innerhalb weniger Wochen beim FC in einigen Fällen offensichtlich gelungen. Augenscheinlich in der Offensive. Die Schwachstelle der Vorsaison scheint ausgemerzt. Der Angriff blüht geradezu auf. Anthony Modeste findet zu alter Stärke zurück, befeuert von Jan Thielmann, der sich beeindruckend weiterentwickelt, und Mark Uth, der offenbar wieder Spaß am Fußball hat. Doch Uth und Thielmann fallen am Samstag aus.