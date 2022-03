Serie hat Bestand : Der 1. FC Köln verliert 0:1 gegen Hoffenheim

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln hat auch das Rückspiel gegen die TSG Hoffenheim verloren und damit die Chance verpasst, den Klassenerhalt nahezu in trockene Tücher zu bringen. Am Sonntagabend unterlagen die Geißböcke der TSG 0:1 und verloren damit auch das achte Spiel in Folge gegen Hoffenheim.

Von einem Angstgegner hatte FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Duell seines 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim am 25. Spieltag der Bundesliga nichts wissen wollen. Und das knappe 0:1 am Sonntagabend hätte ihm auch beinahe recht gegeben. Beinahe. Doch die Sinsheimer haben sich einmal mehr als aktuell unlösbare Aufgabe der Kölner herausgestellt. Wenn auch nicht als der befürchtet Schlimme. Immerhin hatte der FC die vergangenen sieben Spiele gegen die TSG und im Schnitt mehr als 3,5 Gegentreffer pro Partie verloren – so wie beim 0:5 im Hinspiel. Dass der FC gegen Hoffenheim nicht das nächste Debakel erlebte, lag vor allem an Ihlas Bebou, der alleine mit seinen vier Großchancen früh für klare Verhältnisse sorgen müssen. So war es Stefan Posch (61.), der den einzigen Treffer der Partie erzielte.

Dass Baumgart gegen die TSG auf Julian Chabot für den erkrankten Timo Hübers zurückgreifen würde, stand schon seit einigen Tagen fest. Dass der FC auch auf Kapitän Jonas Hector verzichten musste, überraschte dann doch. Hector fiel aus privaten Gründen aus. Für den Kapitän lief Jannes Horn auf. Außerdem rotierte Dejan Ljubicic für Jan Thielmann in die Startelf. Das Team wurde von Anthony Modeste angeführt, der eine Kapitänsbinde mit Peace-Symbol trug, als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Nicht das einzige Zeichen. Wie angekündigt trugen die Kölner Spieler Trikots mit dem Schriftzug „Stop War!“, die Eckfahnen waren in den Landesfarben der Ukraine gehalten und es gab vor dem Spiel eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Krieges.

FC mit Schwierigkeiten im Spielaufbau

Sportlich lief es bei den Kölnern im ersten Durchgang alles andere als rund. Baumgart hatte zwar ein Spektakel versprochen. Danach sah es aber lange nicht aus. Mit einer anderen Aussage hatte der Kölner Coach dann aber doch recht. Noch vor wenigen Tagen hatte Baumgart betont, wie wichtig Hector für das Team sei. Und tatsächlich der Kölner Kapitän fehlte dem FC an allen Ecken und Enden. Köln lief Hoffenheim zwar wie erwartet früh an, strahlte aber so gut wie gar keine Gefahr aus.

Auch die TSG tat sich in der Anfangsphase zunächst schwer. Vor allem die Innenverteidigung um Chabot und Luca Kilian räumte viel ab. Nach einer Viertelstunde drehte der Gast jedoch auf. Zunächst stand Bebou alleine vor Marvin Schwäbe, aber im Abseits (15.). Anschließend anschließend verpassten Andrej Karamric und Bebou eine scharfe Hereingabe von David Raum (19.). Und auch die nächste Chance gehörte Bebou, der bei seinem Alleingang aber an Marvin Schwäbe und Kilian scheiterte (25.). Hoffenheim hätte zu diesem Zeitpunkt führen müssen. Auch, weil Köln so gut wie gar nicht stattfand.

Mehr als eine missglückte Flanke von Modeste wies der FC in den ersten 30 Minuten nicht auf. Zwar war es auch der Franzose, der den ersten Ball auf das Tor der Hoffenheimer brachte, doch der Schuss stellte keine ernsthafte für Keeper Oliver Baumann dar (32.). Mark Uths Versuch aus spitzem Winkel strahlte deutlich mehr Gefahr aus, der Ex-Hoffenheimer traf aber nur das Außennetz. Auf der anderen Seite war es erneut Schwäbe, der die nächste Großchance von Bebou zu Nichte machte (37.). Kurz vor dem Seitenwechsel kam Modeste dann doch noch zu seiner Großchance. Nach feiner Hereingabe von Ljubicic traf der Franzose den Ball nicht richtig und vergab aus elf Metern knapp.

Köln erst nach dem Gegentor stark

Natürlich gehörte auch die erste Chance nach dem Wechsel wieder Bebou. Der Angreifer kam nach einer Flanke von Raum frei zum Kopfball traf aber aus vier Metern nur den Pfosten (46.). Auf der anderen Seite war schließlich Ljubicic durch, wurde aber im finalen Moment von Kevin Akpoguma entscheidend gestört (51.). Die Kölner witterten nun aber ihre Chance und waren deutlich präsenter. Unter anderem Modeste, der nach einem Freistoß von Uth akrobatisch ins Netz traf. Doch das Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben (57.). Aus nahezu identischer Position machte es die TSG besser. Nach einer Flanke von Raum stieg Posch am höchsten und nickte zur überfälligen Führung ein (61.). Anschließend verhinderte Schwäbe gegen Karamaric Schlimmeres (65.).