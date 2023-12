0:2 gegen Union 1. FC Köln verliert „Kellerduell“ in Berlin

Wie in Freiburg suchte der FC sein Heil im Spiel nach vorn und traf auf einen Gegner, der nach nur einem Sieg aus den vergangenen 16 Pflichtspielen ein hohes Maß an Verunsicherung aufwies. Union wollte in der ersten Hälfte kaum etwas gelingen. Abspielfehler reihte sich an Abspielfehler. Bei den Kölnern lief es nicht gut, aber immerhin etwas besser als bei den Hausherren. Vor allem Youngster Max Finkgräfe machte auf sich aufmerksam. Der Linksverteidiger meldete nicht nur Ex-Nationalspieler Kevin Volland ab, er schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein.