Fußball-Bundesliga 1. FC Köln verliert deutlich gegen starken BVB mit 1:6

Baumgart änderte aber zunächst nichts. Für die Kölner ging es in der zweiten Hälfte darum, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Das gelang mit einem gefährlichen Selke-Kopfball (54.) und aufmerksamer Verteidigung 25 Minuten lang auch recht gut. Aber eben nur 25 Minuten. Dann foulte FC-Abwehrchef Timo Hübers Haller zentral vor dem Strafraum. Schwäbe konnte den anschließenden Dahoud-Freistoß nur an die Latte lenken, so dass Haller per Abstauber seinen ersten Dortmunder Bundesliga-Doppelpack schnüren konnte (69.). Nur eine Minute später setzte der Franzose Malen in Szene, der auf Reus weiterleitete. Und der BVB-Kapitän machte das halbe Dutzend voll.