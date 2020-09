Auswärts-Niederlage der Geißböcke : 1. FC Köln kommt gegen Arminia Bielefeld nicht ins Spiel

Bielefeld Der 1. FC Köln agierte in Bielefeld zu langsam im Spielaufbau, zu behäbig ohne Ball und zeigte insgesamt zu viel Zurückhaltung. Nach dem zweiten Spieltag stehen die Geißböcke noch immer bei null Punkten.

Der 1. FC Köln steht schon nach dem zweiten Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga-Saison mit dem Rücken zur Wand. Eine Woche nach dem 2:3 zuhause gegen 1899 Hoffenheim leisteten sich enttäuschende Geißböcke am Samstag eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld. Joker Joan Simun Edmundsson von den Färoer Inseln verhagelte den Kölner mit seinem Treffer in der 78. Minute den zweiten Spieltag. Und während die Arminia schon vier Punkte gesammelt hat, steht der FC noch bei null.

Eine Atmosphäre, die der Fußball braucht, die ihn ausmacht und einen Eindruck vermittelte, welche Wucht gerade ein Stadion wie die SchücoArena entwickeln kann. Die Bielefelder nahmen die tolle Stimmung in ihrer ersten Bundesliga-Heimpartie nach elf Jahren gerne auf. Der Aufsteiger zeigte, was er kann, trat geschlossen, zweikampfstark und schnörkellos auf. Gefahr beschwor das Team von Trainer Uwe Neuhaus (60) in dessen erstem Heimspiel als Bundesliga-Trainer allerdings kaum herauf. FC-Keeper Timo Horn musste nur bei einem 30-Meter-Kracher von Anderson Lucoqui sein Können aufbieten (40.).

Die Geißböcke kamen überhaupt nicht ins Spiel. Die Gisdol-Elf agierte zu langsam im Spielaufbau, zu behäbig ohne Ball und zeigte insgesamt zu viel Zurückhaltung. Vor allem im Zentrum blieben Jonas Hector, Ellyes Skhiri und Neuzugang Ondrej Duda hinter ihren Möglichkeiten zurück, verschleppten das Tempo und leisteten sich zu viele einfache Ballverluste. Die größte Chance der von beiden Seiten enttäuschenden ersten Hälfte hatte trotzdem der FC. Duda gab von links einen Freistoß herein, der bis zum langen Pfoten durchrutschte und dort vier Meter vor dem Tor den völlig freien Rafael Czichos überraschte. Vom Körper des FC-Innenverteidigers flog der Ball deshalb nur in die Arme von Bielefelds Torwart Stefan Ortega (42.).

Zur Pause musste Jonas Hector angeschlagen und gelbverwarnt in der Kabine bleiben. Dominick Drexler kam für den Kapitän und übernahm den linken Flügel, Rexhbecaj rückte dafür auf die Sechs. Die Kölner bekamen die Partie zwar etwas mehr in den Griff, großartig verbesserten sich aber weder die FC-Leistung noch das Niveau des Spiels. Und Torchancen waren an diesem trüben Nachmittag am Teutoburger Wald sowieso Mangelware. Markus Gisdol reagierte, brachte erst Limnios und später noch Salih Özcan und den 19-jährigen Neuzugang Tolu Arokodare. Sein Gegenüber Neuhaus hatte aber ein glücklicheres Händchen. Nach einem langen Pass hob FC-Linksverteidiger Jannes Horn das Abseits auf und Arminia-Joker Joan Simun Edmundson ließ Timo Horn von rechts im kurzen Eck sehr schlecht aussehen (78.). Aus diesem Winkel darf eigentlich kein Tor fallen.