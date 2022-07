Trotz starker Leistung : FC verliert gegen AC Mailand 1:2

Köln Trotz einer guten Leistung hat der 1. FC Köln im vierten Vorbereitungsspiel gegen den AC Mailand die erste Niederlage kassiert. Gegen den italienischen Meister unterlag der FC 1:2. Beide Treffer der Rossoneri erzielte Olivier Giroud für Köln war Florian Dietz erfolgreich.

Dass der 1. FC Köln im Sommer 2022 im RheinEnergie-Stadion gegen den AC Mailand über weite Strecken die bessere Mannschaft sein und „nur“ ein Weltmeister mit seinen Treffern den Unterschied machen würde, hätte die Kölner Anhänger im Frühling dieses Jahres wohl noch in Ekstase versetzt. So groß war bei den Fans die Sehnsucht nach europäischem Spitzenfußball. Am Samstagabend machte der FC trotz einer 1:2-Niederlage gegen den italienischen Meister tatsächlich ein starkes Spiel, der Hunger nach europäischem Spitzenfußball dürfte bei den Kölner Fans aber nicht gestillt sein. Dafür war der sportliche Wert des Vorbereitungsspiels der Geißböcke gegen den italienischen Meister noch nicht groß genug, die Vorfreude auf die ersten europäische Pflichtspiele am 18. und 25. August ist dagegen riesig.

Zwar schickte FC-Trainer Steffen Baumgart vor 48 000 Zuschauern erstmals in dieser Saison eine Startelf von Beginn an auf den Platz, die auch durchaus in der Liga so zusammenspielen könnte, die Rossoneri schonten dagegen zahlreiche Stars. Und dennoch dürfte die Startelf um den Doppeltorschützen Olivier Giroud, Ante Rebic und Brahim Diaz den Marktwert des gesamten Kölner Kaders noch übertroffen haben. Baumgart verzichtete zunächst auf die zuletzt angeschlagenen Luca Kilian und Jonas Hector, dafür kam aber unter anderem Neuzugang Sargis Adamyan neben Anthony Modeste zum Einsatz. Im Trainingslager in Donaueschingen hatte Baumgart betont, dass er die beiden Offensivkräfte sich durchaus im Sturm nebeneinander vorstellen könnte. Die Stürmer lieferten auch gute Argumente für diese Maßnahme.

Olivier Giroud trifft im ersten Abschnitt doppelt

Vor allem Modeste war in den ersten Minuten ein Aktivposten, köpfte früh einige Male aufs Tor, sorgte aber auch für gute Ballverlagerungen im Zentrum und prüfte AC-Keeper Ciprian Tatarusanu nach zehn Minuten aus der Drehung. Den Mailändern war der Trainingsrückstand anzumerken. So machten die Kölner das Spiel, Mailand konterte. Mehr als einen Distanzschuss von Giroud ließen die Kölner zunächst nicht zu. Erst ein Ballverlust von Ellyes Skhiri, den Schiedsrichter Sascha Stegemann durchaus auch als Foul an dem Tunesier hätte werten können, führte zum ersten gefährlichen Angriff des italienischen Meisters und dann auch zum Gegentor. Giroud lupfte den Ball geschickt an FC-Keeper Marvin Schwäbe vorbei und schob zur Mailänder Führung ein.

Köln ließ sich von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und hätte durch Florian Kainz ausgleichen können. Dafür schlug erneut der Weltmeister von 2018 wie aus dem Nichts zu. Giroud nahm sich aus 16 Metern ein Herz und schlenzte den Ball über den chancenlosen Schwäbe in den Winkel. Chancenlos, weil Julian Chabot noch abfälschte. Nur wenige Augenblicke später verhinderte der Innenverteidiger dann Schlimmeres, als er eine scharfe Hereingabe von Giroud abfing.

Jonas Hector gibt sein Comeback

Nachdem der Kölner Trainer schon im ersten Durchgang Kingsley Schindler für den angeschlagenen Dejan Ljubicic bringen musste, kamen zum zweiten Abschnitt Tim Lemperle und Kingsley Ehizibue. Vor allem Lemperle hinterließ umgehend einen bleibenden Eindruck. Der Youngster war an zahlreichen Offensiv-Aktionen beteiligt. Unter anderem lief der Youngster alleine auf Tatarusanu zu, wurde aber im letzten Moment von Pierre Kalulu gestoppt. Auch Kainz und Mark Uth kamen zu weiteren Abschlüssen. Schindler forderte nach einem vermeintlichen Foul einen Strafstoß, Stegemann gab ihn nicht. Nach gut 70 Minuten wechselte Baumgart noch einmal durch. Unter anderem kamen die Rekonvaleszenten Jonas Hector und Jan Thielmann zu ihrem ersten Einsatz in der Vorbereitung.

Das Bild änderte sich nicht. Köln machte weiterhin das Spiel, Mailand konterte, allerdings bei Weitem nicht mehr so effektiv. Der FC schon. Zunächst bemühte sich Mathias Olesen noch vergeblich. Anschließend nutzte der kurz zuvor eingewechselte Florian Dietz eine Hereingabe von Hector zum Anschlusstreffer. Linton Maina hatte den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber nicht mehr.

1. FC Köln: Schwäbe – Schmitz (46. Ehizibue), Hübers (61. Kilian), Chabot (72. Arrey-Mbi), Pedersen (72. Hector) – Skhiri (72. Martel)– Ljubicic (27. Schindler, 72. Thielmann), Uth (72. Olesen), Kainz (72. Thielmann) – Adamyan (46. Lemperle), Modeste (78. Dietz)