Später Transfer : 1. FC Köln: Nikola Soldo erhält Vertrag bis 2025

Köln Der 1. FC Köln hat unmittelbar vor Transferschluss Nikola Soldo unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige wechselt aus Zagreb nach Köln.

Wie erwartet hat der 1. FC Köln Nikola Soldo unter Vertrag genommen. Wie der Club am Freitag bestätigte, wechselt der 21-Jährige von Lokomotive Zagreb an den Rhein und erhält einen Vertrag bis Juni 2025. Soldo wird dem Club aber im Duell gegen Wolfsburg noch nicht zur Verfügung stehen. Der FC reagiert damit auf die Verletzungsmisere in der Defensive. Im Spiel gegen den VfB Stuttgart hatten sich Innenverteidiger Jeff Chabot und Rechtsverteidiger Benno Schmitz verletzt und fallen wochenlang aus. Da Kingsley Ehizibue und Bright Arrey-Mbi den Verein ebenfalls zu Wochenbeginn verlassen haben, standen die Geißböcke plötzlich nur noch mit zwei Innen- sowie zwei Linksverteidigern da und mussten handeln. „Nikola spielt genau die Position, die wir noch gesucht haben“, sagte Sportdirektor Christian Keller am Freitagmittag. „Wir mussten erst alles formal fertig machen, bevor wir den Deal bekannt geben konnte.“