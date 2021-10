Auslaufende Verträge : Welcher Profi des 1. FC Köln erspielt sich die Vertragsverlängerung?

Köln Gleich sieben Spielerverträge laufen beim 1. FC Köln zur nächsten Saison aus. Doch nicht alle Akteure konnten sich bislang für eine mögliche Vertragsverlängerung empfehlen.

Florian Kainz, Benno Schmitz und Rafael Czichos verdienten sich beim 3:1-Erfolg über Greuther Fürth am siebten Spieltag der Saison einmal mehr gute Noten. Die drei Profis gehören beim 1. FC Köln zu den Spielern, die konstant gute Leistungen abrufen und dadurch aktuell unter FC-Trainer Steffen Baumgart gesetzt sind. Während Czichos und Kainz (abgesehen vom Leipzig-Duell aufgrund einer Sperre) von Beginn an bei allen Saisonspielen in der Startelf standen, verpasste Schmitz lediglich das Spiel gegen die Bayern. Die drei Spieler eint aber nicht nur das konstant hohe Niveau. Die Verträge der Stammkräfte laufen zum 30. Juni kommenden Jahres aus.