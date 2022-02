Beschlussvorlage : 1. FC Köln: Volles Stadion ab 20. März

Köln Der 1. FC Köln darf offenbar mit einem vollen Haus ab dem 20. März planen. Bund und Länder bereiten die Lockerungen in der Corona-Pandemie vor. Ab dem 20. März sieht die Beschlussvorlage volle Stadien vor.

Am Mittwoch (16. Februar) beraten Bund und Länder in ihrer Konferenz über Lockerungen in der Corona-Pandemie. Dazu gibt es bereits eine Beschlussvorlage, deren Inhalt nach und nach durchgesickert ist. Auch der Sport und Kulturveranstaltungen sollen darin geregelt werden. Laut übereinstimmenden Medienangaben darf es in Innenräumen ab dem 4. März eine Auslastung von 40 Prozent gegen, im Freien sind es 60 Prozent. Der Höchstwert ist innen auf 4000, außen vorerst auf 25.000 Zuschauer gedeckelt. Es gelten die 2G-Regel plus aktuellem Test oder die 2G-Plus-Regel. Das Tragen eines Mundschutzes wird weiterhin gefordert.