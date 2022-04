Geißböcke empfangen am Samstag mit dem FSV Mainz 05 einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz sieben : Das Wort Europa ist für Baumgart tabu

KÖLN Im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 geht es für den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr, Rheinenergie-Stadion) sechs Spieltage vor dem Saisonende darum, Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz sieben zu sammeln. FC-Trainer Steffen Baumgart warnt vor der Partie vor allem vor den eigenen Schwächen.

Obwohl Steffen Baumgart das Wort Europa seit Wochen nicht über seine Lippen kommen lässt, war dem Trainer des 1. FC Köln vor dem Bundesliga-Heimspiel seiner Mannschaft gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) durchaus anzusehen, wie ernst er die Aufgabe nimmt. Kein Wunder: Immerhin kommt es am 29. Spieltag vor 50 000 Fans zu einem direkten Duell um Platz sieben, der zur Qualifikation für den internationalen Wettbewerb reichen könnte.

Neben der ohnehin schon großen Herausforderung dürften die Kölner Personalsorgen Baumgarts ernste Miene noch verschärft haben. „Zwei Worte zum Personal reichen heute nicht“, so der Trainer. Bereits vor Trainingsbeginn in dieser Woche stand fest, dass Innenverteidiger Timo Hübers und Offensivspieler Jan Thielmann gelbgesperrt fehlen. Während der Woche meldeten sich dann Stürmer Sebastian Andersson, Rechtsverteidiger Benno Schmitz und der Sechser Salih Özcan krankheitsbedingt vom Training ab. Am Donnerstag herrschte dann Gewissheit: Alle drei fallen am Wochenende aus. Zusätzlich fehlt Joker Kingsley Schindler weiterhin aus privaten Gründen. „Jeff Chabot wird dann auf die linke Abwehrseite, Ellyes Skhiri in die Zentrale rücken. Benno wird durch Kingsley Ehizibue ersetzt“, so Baumgart.