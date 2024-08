Vor dem Liga-Duell in der Veltins Arena FC will seine gute Serie auf Schalke ausbauen

Eine Art Lieblingsgegner erwartet die Kölner also, denn von den vergangenen zehn Bundesliga-Vergleichen gewannen sie fünf und spielten ebenso oft remis. Eine kleine Erfolgsgeschichte, an der auch Thielmann beteiligt war. An den vergangenen fünf Aufeinandertreffen mit vier FC-Siegen und einem Unentschieden war er beteiligt. Und noch etwas dürfte ihm in bester Erinnerung geblieben sein: Der 22-Jährige, der sich mitten in einer Metamorphose von einem Offensiv-Allrounder zu einem Rechtsverteidiger befindet und auf dieser Position „immer besser“ reinkommt, war einer von zwei Kölner Torschützen beim bislang letzten Auswärtserfolg (2:1) am 20. Januar 2021 auf Schalke. Gute alte Bundesliga-Zeiten. Vielleicht dient ihm das am Sonntag als Inspiration, die Erinnerung jedenfalls ist noch frisch. Er habe sich im Zentrum festgelaufen, „dann kam der Ball doch wieder zu mir. Kopf aus, Ball rein. Das war ein schönes Gefühl“, sagte Thielmann kürzlich, der sich nun darauf freut, „in einem vollen Stadion“ spielen zu können. Beim Sieg vor dreieinhalb Jahren waren coronabedingt keine Zuschauer zugelassen. Vor dem erneuten Duell der beiden Traditionsclubs vor 60.000 Zuschauern in der Schalker Arena, davon 6000 aus Köln, fordert er nun: „Wir müssen eine Leistung wie gegen Braunschweig zeigen (5:0, Anm. d. Red.).“