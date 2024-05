FC vor „Endspiel“ in Heidenheim Kölns Trainer Timo Schultz: „Bin brutal zuversichtlich“

Der Karneval hat Pause im Rheinland. Natürlich auch der Fasching, den sie da im Osten Baden-Württembergs zelebrieren. In Heidenheim an der Brenz etwa, wo viele der rund 50.000 Einwohner an diesem Samstag wahrscheinlich recht erstaunt sein werden, dass sich da durch ihre Straßen und Gassen ein roter Zug schlängelt, glühender Lava gleich. Tatsächlich werden Tausende Fans des 1. FC Köln die knapp 450 Kilometer ins recht beschauliche Heidenheim auf sich nehmen, um ihrem Club in der Partie beim dortigen Namensvetter Rückhalt zu geben – die meisten von ihnen wohl in Rot gekleidet. Sie folgen einem Appell des Fanclub-Verbundes „Südkurve 1. FC Köln e.V.“, der das Kölner Credo für den finalen Spieltag der Bundesliga erkor: „Alle in Rot nach Heidenheim.“ Der Aufruf richtete sich unmissverständlich auch an jene Anhänger, die keine Karte erwerben konnten. Rund 2250 Kölner Fans sind im Besitz eines Tickets für die 15.000 Fans fassende Arena, viele andere nicht, die der Hoffnung als Außer-Haus-Unterstützer Nachdruck verleihen wollen.