1. FC Köln Wie Baumgart seine Spieler auf das Duell mit Augsburg einschwört

Als Grundvoraussetzung für den Umschwung schon mal nicht schlecht. Einen solchen hatte Mark Uth in Kaiserslautern eingeleitet, selbst wenn der letztlich nicht zu einem Weiterkommen führen sollte. An der Seite des ebenfalls eingewechselten und überzeugenden Jan Thielmann half er federführend aus einem desillusionierenden 0:3-Rückstand zumindest noch ein 2:3 zu bewirken. Uth, 32, gehört nicht nur qua seiner Erfahrung und Technik in die Köln-Kategorie der Anführer und Leitfiguren. Er wirkt auch im Kopf so klar, wie es Baumgart gerne sieht. Eine automatische Rückkehr in die Starformation des fast ein Jahr lang verletzten Kreativkopfes bedingt dies jedoch nicht. Der Trainer, der lediglich auf den gesperrten Mathias Olesen, Jacob Christensen sowie Torhüter Philipp Pentke verzichten muss, hatte am Freitag noch leichte Bedenken. Man müsse da vorsichtig sein in der Bewertung, „hätte er von Anfang an gespielt, weiß ich nicht, ob er das genauso geschafft hätte.“