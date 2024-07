Vorbereitung auf die 2. Bundesliga Der 1. FC Köln fährt für den Feinschliff in die Steiermark

Gerhard Struber kennt sich aus in Bad Waltersdorf. Ein paar Mal schon war er zu Gast in dem 4000 Einwohner zählenden Kurort nahe Graz, der Hauptstadt der Steiermark. Aus seiner Zeit als Trainer des Wolfsberger AC verbindet Struber durchweg positive Erfahrungen mit dem beschaulichen Fleckchen in der südöstlichen Region Österreichs. „Die Möglichkeiten dort sind super, es ist ein schönes Ambiente. Die Plätze sind normalerweise immer auf einem super Niveau“, weiß der 47-Jährige. Neben einem „coolen Hotel“ darf Struber sich auch darüber freuen, „ein bisschen Heimatluft“ zu schnuppern, wenn Fußball-Zweitligist 1. FC Köln von diesem Sonntag an für eine Woche seine Zelte in der Alpenrepublik aufschlägt, um sich an die Detailarbeit vor dem Saisonstart zu begeben.