Streit beim 1. FC Köln : Vorsitzender des FC-Mitgliederrates Müller-Römer in der Falle

Köln Der Chef des Mitgliederrates beim 1. FC Köln hat die Geschäftsführung und die frühere Club-Spitze angegriffen. Jetzt droht ihm Ungemach.

Der 52-Jährige hatte sich bereits zuvor öffentlich für eine reine Präsenzveranstaltung in der LanxessArena ausgesprochen. Im Verlauf des Mailverkehrs ließ sich der langjährige Vorsitzende des Mitgliederrates zu einer Reihe von Aussagen hinreißen, die ihn nun den Posten kosten könnten. So griff er die FC-Geschäftsführung mit Alexander Wehrle an der Spitze an, in dem er ihr und dem alten Vorstand mit Präsident Werner Spinner und den Vizepräsidenten Markus Ritterbach und Toni Schumacher vorwarf, dem FC die „aktuelle, katastrophale finanzielle Lage eingebrockt“ zu haben. Zudem verortete Müller-Römer gewisse Teile der Mitgliedschaft in der rechten Ecke. Dieser Mailverkehr ist ein erstaunlicher Vorgang. Zum einen aufgrund des Inhalts von Müller-Römers Äußerungen, zum anderen, weil der 52-Jährige ein erfahrener Anwalt für Medienrecht ist. „Ich bin schon extrem enttäuscht, dass ein vertraulicher Austausch zwischen einem Mitglied und mir an die Presse weitergeben wird und diese das auch noch druckt. Denn es handelt sich um einen klaren Rechtsverstoß, weil der Mailverkehr explizit vertraulich war“, nahm Müller-Römer am Dienstag Stellung.