3:1-Sieg im Derby 1. FC Köln gelingt gegen Gladbach der Befreiungsschlag

„Es war noch nie so wichtig“, hatte FC-Verteidiger Timo Hübers bereits unter der Woche gesagt und damit die Bedeutung des Derbys herausgestellt. Die Unterstützung von den Rängen war schon vor dem Spiel außergewöhnlich, die Spieler wurden von den Fans aufgemuntert beim Aufwärmen, lautstark angefeuert. Kapitän Florian Kainz sprach von einem „super Gefühl“, die Fans hätten sie gepusht, „die Stimmung war richtig geil“. Dieses Gefühl hatte der Offensivspieler, der umtriebig und stark agierte, offenbar mit in die Partie transportiert. Mit zwei verwandelten Elfmetern (9., 76.) hatte er großen Anteil am Sieg, den Luca Waldschmidt, der ebenfalls einen überzeugenden Vortrag bot, in der Nachspielzeit sicherte (90+1). Sehr schön habe es sich angefühlt, so der Ex-Nationalspieler, „vor den Fans zu stehen und zu feiern. Unser Wille war deutlich zu sehen, gegen den Ball zu arbeiten. Aber auch mit dem Ball am Fuß haben wir sehr ordentlich gespielt.“