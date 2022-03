Nach dem 0:1 : Wäre ein Punkt für den FC verdient gewesen?

Köln Nach der 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim sprachen die Kölner Spieler von einer verpassten Chance. Wäre ein Unentschieden wirklich verdient gewesen?

Die Lebensversicherung lag auf dem Boden – die Hände fest ans Knie gepresst, das Gesicht schmerzverzerrt. Sogar Schiedsrichter Marco Fritz musste dem Kölner Top-Torjäger zur Hilfe eilen. Anthony Modeste rappelte sich noch einmal auf, spielte die Nachspielzeit runter und konnte die 0:1-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am Ende auch nicht verhindern, die achte Niederlage gegen die Mannschaft aus dem Kraichgau in Folge. „Es gibt so Tage, an denen es nicht so gut funktioniert“, sagte der Torjäger. Dabei hatte der Tag mit einer besonderen Ehre begonnen. Modeste hatte die Kapitänsbinde von Jonas Hector übernommen, der aus privaten Gründen kurzfristig absagte, und die Mannschaft aufs Feld geführt.

Zum Sieg oder zumindest einem Punkt gegen den vermeintlichen Angstgegner hatte der Torjäger seine Mannschaft aber nicht geführt. „Wir haben es als Mannschaft immer wieder versucht, aber es hat nicht gereicht“, sagte Modeste. „Es ist eine sehr bittere Niederlage.“ Bitter, weil der FC vor allem in der Schlussphase dem Punkt nahe war. Natürlich in der Schlussphase. Bereits 13 Mal hat Köln in dieser Saison in der Schlussviertelstunde getroffen. Und auch gegen Hoffenheim, das in dieser Statistik mit 17 Toren vor Köln liegt, hätte der FC seine Comeback-Qualitäten einmal mehr unter Beweis stellen können, wenn nicht müssen. Zunächst rettete Florian Grillitsch mit der Fußsspitze gegen den eingewechselten Sebastian Andersson, dann rutschte der Ball Tim Lemperle knapp über den Scheitel und genauso knapp neben das Tor.

FC-Trainer Steffen Baumgart sank nach Lemperles vergebener Möglichkeit verzweifelt auf die Knie, war insgesamt aber dennoch zufrieden. „Ich muss sagen, so wie meine Jungs gefightet und gemacht haben, war es nicht nur ein hochintensives, sondern auch ein sehr gutes Spiel“, sagte der Kölner Coach. „Ich hätte mich über ein Unentschieden gefreut, das wäre am Ende vielleicht auch gerecht gewesen.“ Zumindest wäre nach dem aufopferungsvollen Kampf seiner Mannschaft in der Schlussphase ein Punkt möglich gewesen. Verdient war bis zu diesem Zeitpunkt die Führung der Hoffenheimer. Mehr als verdient. Alleine Ihlas Bebou hätte dem FC das nächste TSG-Debakel zuführen müssen. Das nächste, weil Köln zuletzt nicht nur sieben Mal in Serie gegen Hoffenheim verlor, sondern dabei sogar insgesamt 25 Tore, also 3,5 im Schnitt pro Spiel, kassierte.

Hoffenheim über die linke Seite stark

Bebou hatte schon im Hinspiel doppelt getroffen. Dieses Mal traf er gleich zwei Mal den Pfosten und scheiterte zwei Mal alleine vor FC-Keeper Marvin Schwäbe. Köln fehlte dagegen lange die Durchschlagskraft. Zwar lief das Team von Baumgart den Gegner früh an, bei Ballgewinn lief vor allem im Schlussdrittel aber nicht mehr viel zusammen. „Wir wussten, was mit Hoffenheim auf uns zukommt, dass mit ihrer Qualität vorne auch offene Räume und Lücken da sein würden“, sagte Julian Chabot, der sein Debüt im Kölner Dress und in der Bundesliga feierte. „Großen Respekt an die Fans – es war toll, heute wieder ein fast volles Stadion zu haben, gerade bei meinem Debüt.“ Das verlief für ihn auch lange gut. Chabot räumte in der Innenverteidigung viel ab, ging konsequent zur Sache.

Hoffenheim war vor allem über die Außen stark. Immer wieder brachte David Raum von der linken Seite gefährliche Flanken vor das Tor. Kein Wunder, neben dem FC ist Hoffenheim die Mannschaft mit den meisten Hereingaben in der Liga. Was bei den Kölnern nicht so recht gelingen wollte, sorgte bei den Gästen ständig für Gefahr. So auch nach einer guten Stunde als Raum nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erneut freigespielt wurde und die Flanke in den Sechzehner schlug. Dieses Mal war Stefan Posch mit dem Kopf zur Stelle und netzte ein. „Beim Gegentor haben wir den Gegenspieler leider für einen Augenblick aus den Augen verloren“, sagte Schwäbe und Baumgart ergänzte: „Wir werden immer Fehler machen, es wird immer Sachen geben, an denen wir arbeiten – aber es gab auch viel Positives.“