Nach plötzlichem Ausfall : Wann kehrt FC-Kapitän Jonas Hector zurück?

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Gegen die TSG Hoffenheim fehlte FC-Kapitän Jonas Hector aus privaten Gründen. Wieder einmal offenbarte sich im Spiel wie wichtig Hector für den 1. FC Köln ist.

Die Nachricht ploppte eine gute Stunde vor dem Duell gegen die TSG Hoffenheim auf. Ausgerechnet gegen den kolportierten Angstgegner würde dem FC der Kapitän, der Leader fehlen. Jonas Hector hatte sich abgemeldet. Aus privaten Gründen, so hieß es von Vereinsseite. „Jeder Mitarbeiter, und da gehören auch unsere Spieler dazu, hat die Möglichkeit, zu uns zu kommen, wenn es private Dinge gibt, die in diesem Moment wichtiger sind als Fußball“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung. Für den ehemaligen Nationalspieler lief Jannes Horn auf der linken Seite auf. „Ich glaube schon, dass Jannes gut gespielt hat“, so Kessler weiter. „Es ist dann ja auch nicht immer ganz leicht, wenn man lange nicht gespielt hat. Jonas fehlt uns dann aber immer. Er ist unser Kapitän. Einer unserer wichtigsten Spieler der Liga. Deswegen kann man ihn nie zu 100 Prozent ersetzen.“

Erst in der vergangenen Woche hatte Hector sein 300. Bundesligaspiel für den 1. FC Köln bestritten. In diesem Zusammenhang hatte FC-Trainer Steffen Baumgart auf die enorme Bedeutung seines Kapitäns auf und neben dem Platz hingewiesen. Auf dem Platz wurde das Fehlen vor allem im Spielaufbau über die linke Seite deutlich. Horn machte defensiv seine Sache gut und sorgte auch mit einem Alleingang inklusive Distanzschuss für einen Hauch von Gefahr, Hectors Pässe in die Tiefe spielte Horn so gut wie nicht und brachte so Florian Kainz und Dejan Ljubicic nur selten ins Spiel. „Jonas gibt der Mannschaft Ruhe, er hat die Verbindung zwischen Defensive und Offensive gut im Griff. Klar, dass er uns dann fehlt“, sagte Salih Özcan, der im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgte.

Unsere Partner









zurück

weiter

Schwache Bilanz ohne Hector