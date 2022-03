Schweres Programm : Warum beim 1. FC Köln die nächsten Wochen entscheidend sind

Foto: dpa/David Inderlied

Köln Der 1. FC Köln trifft in den kommenden Wochen ausschließlich auf Gegner der oberen Tabellenhälfte. Dabei sind es gerade die Spiele, die entscheiden werden, ob der Weg nach Europa möglich ist.

FC-Trainer Steffen Baumgart ist seit seinem Amtsantritt im Sommer für so manche Überraschung beim 1. FC Köln gut. Dass der Traum von Europa, den so mancher FC-Anhägner offenkundig träumt, noch einmal so schnell realistisch werden könnte, hätten im vergangenen Sommer sicherlich nur Wenige vermutet. Nach der überstandenen Relegation in der vorherigen Saison schien der Klassenerhalt das einzige Ziel. Baumgart macht Europa nach dem 24. Spieltag und 36 Punkten auf dem FC-Konto jedoch möglich.

Ebenso hätten im Sommer nur Wenige damit gerechnet, dass es bei den Kölnern während der Saison zu einem Torwartwechsel kommt. Mit dem neuen Trainer kam jedoch auch ein neuer Schlussmann. Marvin Schwäbe wechselte aus Dänemark in die Bundesliga. Spätestens seit der Verletzung des langjährigen Stammtorhüters Timo Horn Ende November wurden die Karten neu gemischt. Seitdem beweist der 26-Jährige Schwäbe, dass er die Voraussetzungen eines Stammkeepers erfüllt.

„Wir entscheiden, wo die Reise am Ende hingeht“

Und das wird er auch in den kommenden Wochen beweisen können. „Wir freuen uns auf den kommenden Monat. Genau das ist das, wofür wir jede Woche trainieren“, sagte Schwäbe am Mittwoch am Rande des FC-Trainings. Der Schlussmann spielt damit explizit auf die Spiele gegen die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund sowie Union Berlin an. Also Mannschaften, die in der Tabelle allesamt vor den Kölnern stehen. In der Hinrunde holte der FC in diesen Partien insgesamt zwei Punkte. Sollten es nun mehr Zähler werden, mag der Verein vielleicht lieber über neue Ziele sprechen als bisher. Während der Klassenerhalt gesichert scheint, wird im Kölner Umfeld über neue Möglichkeiten gesprochen, ohne sie direkt zu benennen. „Wir haben jetzt Spiele vor uns, in denen wir selbst auch entscheiden können, wo die Reise am Ende hingeht“, so Schwäbe.

Die richtungsweisenden Partien werden auch für den 26-Jährigen eine neue Herausforderung. Gleich zu Beginn darf er gegen seinen Ex-Verein antreten. „Natürlich freue ich mich jetzt am Wochenende im Tor zu stehen.“ Von 2013 bis 2015 spielte der Keeper für die zweite Mannschaft der TSG, wurde aber auch mit der U19 unter Julian Nagelsmann Deutscher Meister. Bei den Profis kam er jedoch nie zum Einsatz und wurde vor seinem Wechsel nach Dänemark im Jahr 2018 an Osnabrück und Dresden verliehen. Mit Dynamo hat er bereits gegen Union Berlin gespielt. Gegner Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund ist er dagegen noch nie angetreten. In der Hinrunde stand zu der Zeit Timo Horn noch zwischen den Pfosten. „Für mich geht es darum, jeden Tag im Training alles zu geben. Das war vorher der Fall und das wird weiterhin der Fall sein. Von daher hat sich da nicht so viel verändert“, so der gebürtige Dieburger.