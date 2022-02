Torschütze des 1. FC Köln : Darum war das Tor von Florian Kainz in Fürth unbeabsichtigt

FC-Profi Jan Thielmann verpasst die Hereingabe von Florian Kainz, der Ball landet trotzdem im Fürther Tor. Foto: dpa/Daniel Karmann

Köln Beim 1:1 gegen das Liga-Schusslicht Greuther Fürth trug sich FC-Mittelfeldspieler Florian Kainz erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in die Torschützenliste ein. Trainer Steffen Baumgart zeigte sich mit dem Punktgewinn zufrieden.

Als Florian Kainz in der 53. Spielminute zur Flanke ansetzte, rechneten sicherlich nur wenige damit, dass es der 29-Jährige nach Langem mal wieder auf die Anzeigetafel schafft. In der Mitte des Strafraums hatte sich Jan Thielmann positioniert, um den Schuss von seinem Mitspieler aufs Tor zu bringen. Doch das war gar nicht nötig. Die Flanke ging durch den besetzten Strafraum von Greuther Fürth durch, entwickelte sich zum Torschuss und letztendlich zur 1:0-Führung für den 1. FC Köln: Die mitgereisten, teils kostümierten Kölner Fans hatten am Karnevalssamstag einen Grund zu jubeln. Der Treffer reichte den Geißböcken beim Bundesliga-Schlusslicht allerdings nicht zum Sieg, weil Fürths Sebastian Griesbeck später zum 1:1-Endstand traf (69.).

Unter der Woche hatte Trainer Steffen Baumgart noch bei der Pressekonferenz von dem glücklichen Torschützen gesprochen. „Uneingeschränkte Stammspieler haben wir nicht. Wir haben auch schon mit ihm darüber gesprochen, ob er mal von der Bank kommt.“ Dabei stand der offensive Linksaußen in dieser Saison von 23 Kadereinsätzen 22-mal in der Startelf. Auch wenn er vor dem Remis in Fürth nicht über zwei Saisontreffer am ersten Spieltag hinausgekommen war, ist Kainz ein wesentlicher Faktor im Spiel der flankenstärksten Mannschaft der Liga.

Angesichts des Treffers wird Baumgart froh sein, ihn auch diesmal in der Startelf gehabt zu haben. Der Österreicher selbst sah sich vor seinem Schuss nicht als Torschütze. „Das Tor war so sicher nicht beabsichtigt. Ich wollte nach innen ziehen und den Ball scharf vor das Tor bringen.“

Ein kämpferisches Duell mit Chancen auf beiden Seiten

Neben Kainz vertraute Baumgart auch wieder auf Marvin Schwäbe. Der Keeper war nach überstandener Corona-Infektion zurück und benötigte direkt zu Beginn höchste Konzentration, als der Fürther Stürmer Branimir Hrgota gleich zweimal auf das Kölner Tor zulief. Beide Male konnten seine Vordermänner Timo Hübers und Luca Kilian klären. Neben Schwäbe war auch Jan Thielmann zurück auf dem Platz und hatte gleich mehrere gute Torraumszenen. Gleich zu Beginn brachte er sich mit einer Flanke auf Anthony Modeste ein, die jedoch zu ungenau kam. Anschließend versuchte es der Rechtsaußen mit einem Weitschuss selbst und verpasste das Tor nur knapp.

Beim Tor von Kainz suchte der Torschütze ihn schließlich mit seinem Schuss in der Spitze. „Der Jan ist da sehr gut reingegangen und hat den Torwart sehr gut irritiert“, sagte Kainz. Im weiteren Verlauf des Spiels bemühte sich der 19-Jährige in den Fürther Drangphasen mit Abwehrarbeit und sammelte so die meisten Sprints auf dem Feld.

Mit der Präsenz von Thielmann konnte Anthony Modeste nicht mithalten. Der FC-Torjäger spielte wieder von Beginn an, nachdem es nach seiner Genesung in der Woche zuvor nur für die letzten 30 Minuten gereicht hatte. Ein Kopfball über den Kasten und zwei Torschüsse reichten diesmal nicht für einen Treffer der Kölner Lebensversicherung. „Nichtsdestotrotz hatten wir unsere Chancen, das Quäntchen zum Sieg hat uns heute gefehlt“, meinte der Kölner Kapitän Jonas Hector. Modeste wurde schließlich zum Ende hin für seinen Sturmkollegen Sebastian Andersson ausgewechselt.

Greuther Fürth gelingt verdienter Ausgleich

Wie auch vom Fürther Trainer Stefan Leitl erwartet, lieferten sich die Mannschaften ein kämpferisches Duell mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten. In der ersten Hälfte kam es aufgrund des temporeichen Spiels auch zu Fehlpässen beider Teams. Greuther Fürth wurde dann zunehmend besser und zeigte sich nach dem Führungstreffer der Gäste unbeeindruckt. „Anfang der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren, und deswegen kam Fürth immer mehr auf und hat dann auch verdient den Ausgleich gemacht“, meinte FC-Coach Baumgart.

Erst gelang den Gastgebern eine Doppelchance mit Harvard Nielsen und Jamie Leweling, die Schwäbe stark parierte. Dann folgte die Ecke von Luca Itter in der 69. Minute, die zum Ausgleich führte: Sebastian Griesbeck kam frei zum Kopfball und lenkte den Ball zum 1:1 in die rechte Torecke.

Beide Mannschaften wurden nicht müde, weiter auf Sieg zu spielen. Besonders in der Schlussphase bot sich für den eingewechselten Dejan Ljubicic noch zweimal die Möglichkeit. „Wir haben gerade in den letzten zehn Minuten zwei richtig gute Schüsse, die knapp am Tor vorbeigingen. Wenn der reinfällt, dann gewinnen wir das Spiel“, meinte Hector.