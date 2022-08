Modeste-Ersatz : Warum der FC auf einen weiteren Sturm-Neuzugang verzichten könnte

Macht sich Gedanken über einen neuen Stürmer: FC-Trainer Steffen Baumgart. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln Beim 1. FC Köln ist eine Debatte darüber entbrannt, ob für Anthony Modeste ein Sturm-Ersatz verpflichtet werden soll. Kandidaten gäbe es, doch Trainer Steffen Baumgart könnte auch seinem Prinzip folgen, vorhandene Spieler zu entwickeln und zu formen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Beim 1. FC Köln sind sie gerade sprachlich sehr viel im Konjunktiv unterwegs, wenn die personelle Ausrichtung im Mittelpunkt steht. Ob noch ein Ersatz für den abgewanderten Anthony Modeste kommt? Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein. In einem Punkt herrscht vor dem ersten Playoff-Spiel zur Conference League Klarheit, zumindest bei Steffen Baumgart. Er stellt den sportlichen Wert der Auseinandersetzung mit dem ungarischen Club Fehérvár FC deutlich über den wirtschaftlichen, den es ja auch zu bedenken geben sollte bei einem möglichen Erreichen der Gruppenphase, verbunden mit Mehreinnahmen. „Aus finanziellen Gründen“, sagte der Kölner Coach in gewohnter Klarheit, „geht mir das total am Arsch vorbei – und das meine ich genauso, wie ich es sage.“

Dabei wäre ein finanzieller Zuschuss für die klammen Kölner essenziell – auch im Hinblick auf eine mögliche personelle Verstärkung, durch die die Modeste-Lücke geschlossen werden könnte. Doch in puncto Neuzugänge halten sich die Club-Verantwortlichen vornehm zurück. Vielleicht liegt das ja auch darin begründet, dass sich Baumgart seinem Entwicklungsauftrag bewusst verschrieben hat. Seinem Prinzip der gezielten Ausbildung von Talenten und Förderung von stagnierenden Profis hält er offenbar die Treue. Da hat es auch keinen störenden Einfluss, so scheint es, dass in dem 20-Tore-Stürmer Modeste der treffsicherste Kölner der vergangenen Spielzeit den Verein verlassen hat. Offenbar hat sich in Köln – speziell bei Baumgart – die Erkenntnis durchgesetzt, ohne kostspielige Neuverpflichtung auskommen zu können. Bekannt ist, dass der Trainer seinem Kader vertraut, er will die Last des Toreschießens auf mehrere Schultern verteilen. Bislang hat das geklappt: In zwei Bundesligaspielen gab es fünf Treffer durch vier verschiedene Spieler (ein Eigentor).

Unsere Partner









zurück

weiter

Argumente gegen eine Neuverpflichtung

Modeste, das Tore-Aushängeschild, soll durch viele Etikette, versehen mit einer annehmbaren Torquote, ersetzt werden. „Wir haben immer gesagt, dass wir daran arbeiten müssen, mehrere Torschützen zu haben", betonte Cheftrainer Steffen Baumgart im „Express“. Mit Sargis Adamyan und Steffen Tigges, einem ähnlichen Spielertypen wie Modeste, hat der FC zwei Neuzugänge mit Potenzial verpflichtet. Daneben hat der aufgerückte U23-Spieler Florian Dietz in dieser Saison bisher gezeigt, dass er auf dem großen Parkett durchaus mithalten kann, mehr noch: Beim 2:2 in Leipzig hat der 1,90-Angreifer seinen Premierentreffer in der Bundesliga erzielt. Auch das liefert dem aktuellen Sturm-Aufgebot ein Argument gegen eine Verpflichtung eines weiteren Angreifers. Zudem wird Nachwuchsspieler Tim Lemperle eine gute Zukunft zugetraut. Im Sturm verfüge der FC über ein „qualitativ sehr gutes Angebot", urteilt Baumgart, weshalb nun wichtig sei, „alle Schritt für Schritt dahin zu entwickeln, ihr Potenzial auf Bundesliga-Niveau abzurufen".

8 Bilder Das sind die Scorer des 1. FC Köln

Dass der Weggang Modestes dennoch einen Einschnitt bedeutet, bestätigte Christian Keller. Dass es ein Verlust sei, das sei klar, sagte der FC-Geschäftsführer kürzlich bei Sky. Die Bestätigung einer weiteren Verpflichtung für die Abteilung Attacke konnte er jedoch nicht geben. Er spielt ein wenig auf Zeit. „Jeder Mannschaft tut ein Knipser gut“, sagte Keller. „Schauen wir mal, ob wir Spieler hier haben, die knipsen können, dann entscheiden wir, ob wir noch jemanden brauchen."

Rückkehr von Cordoba im Gespräch

Spieler, denen zugetraut wird zu knipsen, gibt der Markt her. Auf welchem Niveau das geschieht, das lässt sich nur erahnen. Und, natürlich, es muss auch finanziell passen. Wie bei Jhon Cordoba etwa, der angeblich sein Interesse an einem Wechsel nach Köln signalisiert hat. Schon einmal ersetzte der Kolumbianer Modeste nach dessen Wechsel nach China. Die Ablöse im Sommer 2017 soll 15 Millionen Euro betragen haben, und Cordoba lieferte tatsächlich: In 86 Spielen für die Geißböcke erzielte er 37 Treffer. Eine solche Ablöse ist für die Kölner momentan natürlich nicht zu stemmen, und auch das kolportierte Gehalt des 29-Jährigen von rund 3,2 Millionen Euro pro Saison, der zurzeit beim russischen Erstligisten FK Krasnodar spielt, wäre illusorisch.

Daneben wabern weitere Namen potenzieller Kölner Neuzugänge wie Nebelschwaden durch die schottischen Highlands. Im Gespräch soll auch der Leipziger Alexander Sörloth sein, der die Rückkehr von Nationalstürmer Timo Werner zu RB wohl eher unlustig findet. Mit dem Leverkusener Joel Pohjanpalo und Branimir Hrgota vom Zweitligisten Greuther Fürth wird es nach Informationen der „Bild“ keine Einigung geben.

FC-Bosse lassen sich Hintertür offen

Sollten die Entscheidungsträger des FC den Konjunktiv doch noch aus ihrem Sprachschatz streichen und zu dem Ergebnis kommen, einen weiteren Angreifer zu verpflichten, seien sie dazu in der Lage, wie Keller bestätigte. Doch der 43-Jährige macht ebenfalls deutlich: „Wir müssen zunächst entscheiden, ob wir überhaupt einen Transfer tätigen wollen.“ Dass sich die FC-Bosse mit der Situation nach Modeste beschäftigt haben, bevor sie dessen Wechselwunsch nach Dortmund zustimmten, steht außer Frage. Sie scheinen sich einig, dass „wir mehrere sehr veranlagte Spieler hier haben, die jetzt dann, wenn sie vielleicht mehr Chancen kriegen sich zu präsentieren, auch nochmal einen Entwicklungsschritt machen können", wie es Keller formulierte.