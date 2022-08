Das lief gut, das lief schlecht : Warum der FC das Spiel in Regensburg nicht gewann

Bester Spieler auf dem Regensburger Rasen: FC-Spielgestalter Mark Uth (rechts). Foto: dpa/Matthias Balk

Analyse Bonn Der 1. FC Köln hat zwar bei Jahn Regensburg ein Erstrunden-Aus im DFB-Pokal erlitten – es gab aber auch gute Ansätze zu sehen. Darum reichte es dennoch nicht.

Beim Blick auf die Statistik dürfte sich Steffen Baumgart noch mehr ärgern, als er das nach der Pokalpleite beim SSV Jahn Regensburg ohnehin schon gemacht hatte. „Das Ergebnis ärgert nicht nur mich", sagte der Trainer des 1. FC Köln nach dem Erstrunden-Aus, das seine Mannschaft durch Elfmeterschießen traf (3:4), „sondern mit Sicherheit auch alle, die es mit dem FC halten." Ja, die Zahlen sprachen – trotz einer erschreckenden Phase in der ersten Hälfte, als der Zweitligist aus drei Chancen zwei Treffer fabrizierte (Albers/18., Owusu/27.) und 2:0 führte - deutlich für die Kölner. Mehr Torschüsse (25:11), mehr gespielte Pässe (568:363), davon mehr angekommene Zuspiele (78,4:63,7 Prozent), mehr Ballbesitz (61:39 Prozent), mehr Ecken (9:3). Allein: weniger Tore (insgesamt 5:6). „Sportlich und wirtschaftlich“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller nach dem Ausscheiden bei seinem Ex-Club und verzichtete dabei auf eine euphemische Wortwahl, „ist es heute richtig scheiße.“

Das lief schlecht: Sportlich hatten die Kölner vor allem nach ordentlichen ersten Minuten eine Phase, in der sie nicht nur im Spiel nach vorn ideenlos und desorientiert wirkten und keinen Zug zum Tor hatten, sondern auch in der Defensive große Schwächen und Lücken offenbarten. Coach Baumgart hatte sich zunächst für nur einen sogenannten Sechser entschieden, den Part übernahm Ellyes Skhiri. Dejan Ljubicic, ebenfalls ein Kandidat fürs defensive Mittelfeld, spielte zu Beginn auf der rechten Seite. Da auch das neu formierte Abwehrduo, Jeff Chabot hatte an der Seite von Abwehrchef Timo Hübers anstelle von Luca Kilian den Vorzug erhalten, offenbar noch nicht aufeinander abgestimmt war, öffneten sich für die schon im Wettkampfrhythmus befindlichen und körperlich starken Gastgeber Räume so groß wie die unendlichen Weiten des Weltraums. So kam auch der erste Regensburger Treffer zustande: Auf der rechten Seite des FC, besetzt mit Benno Schmitz und Ljubicic, fanden die Regensburger derart viel Platz, dass Guwara seelenruhig eine präzise Flanke hereinbringen konnte. Chabot orientierte sich zum ersten Pfosten, an dem sich jedoch Hübers schon aufhielt, duckte sich zudem weg und ebnete so Albers den Weg zur Führung, der per Kopfballaufsetzer traf.

Kölner Abwehr ohne Ordnung

Auch beim zweiten Treffer zeigte sich, dass das neue Abwehrduo noch Defizite in Sachen Harmonie aufweist. Nachdem Ellyes Skhiri den Ball im Mittelfeld verloren hatte – ein äußerst seltener Vorgang – fand die FC-Abwehr nicht in die richtige Formation. Torschütze Albers legte quer auf Owusu, der die Unordnung mit der Leichtigkeit eines Sommerspaziergangs nutzte und den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Das Vorhaben, sich diesmal in Regensburg im Pokal durchzusetzen (vor anderthalb Jahren gab es dort ebenfalls eine Niederlage nach Elfmeterschießen), schien schon geplatzt. Erst das Traumtor von Mark Uth und Baumgarts Systemumstellung brachten den FC zurück ins Spiel. Doch selbst die drückende Dominanz, die der FC in der Folge ausübte, und eine Vielzahl an Chancen führten letztlich nicht zum Erfolg. Die Effektivität (siehe Torschüsse oben) und die letzte Entschlossenheit vor dem Tor fehlten. „Nach 15 schwachen Minuten haben wir die Spielkontrolle übernommen“, sagte Keller, „und mindestens fünf, sechs, sieben Chancen, aus denen wir das dritte Tor machen müssen.“

Das lief gut: Bereits in der vergangenen Saison hatte Baumgart das eine oder andere Mal den Feldversuch mit der einfachen Besetzung der Sechser-Position gewagt. Nicht immer ging das gut. Auch diesmal fand das Kölner Ensemble erst Zutritt zu dem Spiel, als Ljubicic neben Skhiri die Mittelfeldzentrale stärkte. Und damit die Viererkette entlastete. Als alleiniger „Abräumer“ hatte es Skhiri schwer, da er nicht nur viele Löcher zu stopfen hatte, sondern auch mit seiner eigenen, zunächst sehr mäßigen Leistung zurechtkommen musste. Durch den Systemwechsel gelangten die Kölner zu mehr Kompaktheit, aus der sie, gegen einen allerdings zusehends nachlassenden Zweitligisten, erfolgversprechende Angriffe starteten. „Es war ein sehr intensives Spiel, in der ersten Halbzeit hatten wir 15 Minuten, in denen wir es nicht gut gemacht haben“, befand Baumgart, aber: „Nach der Umstellung auf zwei Sechser haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Nach dem 2:2 hatten wir auch die Möglichkeiten zu erhöhen.“

Systemumstellung bringt mehr Stabilität

Das geschah nicht, auch weil die Kölner in der Offensive die Präzision vermissen ließen. Auffällig aber war, dass sich Mark Uth, in der vergangenen Saison ob des hohen läuferischen Aufwands unter Baumgart oft hadernd, offensichtlich an die hohe Gangart gewöhnt hat. Körperlich präsentierte er sich ebenso in Topform wie spielerisch. Er erzielte nicht nur den Anschluss, sondern war auch am Ausgleich beteiligt nach einem langen Sprint durch die gegnerische Hälfte. Florian Kainz betätigte sich schließlich als Zulieferer für Ljubicic, der vollendete. Auch Neuzugang Kristian Pedersen hat sich mit einem resoluten Vortrag dafür empfohlen, auf der linken Seite als Backup für Jonas Hector zu fungieren. Somit erhöhen sich für Baumgart die Möglichkeiten, sollte Hector einmal im defensiven Mittelfeld benötigt werden.