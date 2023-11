Löchriger Rasen, harmlose Offensive Warum der 1. FC Köln gegen Augsburg nicht gewinnen konnte

Ganz unbegründet kam die Anklage nicht, die die Kölner Sportstätten (verantwortlich für den Rasen im Kölner Stadion) traf. Zwar ist ein Teppich in diesen tristen Tagen im Novemberregen nicht zu erwarten, doch im Vergleich zu anderen Plätzen der Republik ist offensichtlich, dass der Untergrund in Müngersdorf deutlich abfällt. Durchzogen von Löchern und Unebenheiten präsentierte sich dieser, die Spieler hatten einen schweren Stand, rutschten immer wieder weg. „Die Jungs haben sich mehr auf den Arsch gelegt als alles andere“, polterte er. Dass sich der 51-Jährige dabei nicht vorrangig über die Schwierigkeiten eines gepflegten Spiels aufregte, durfte ihm trotz aller Erregtheit abgenommen werden. Besonders die Verletzungsgefahr für die Spieler prangerte er an, „wenn sich da einer das Kreuzband reißt – dafür musst du dich irgendwann beim Gegner entschuldigen“. Der Rasen im Kölner Stadion, das auch für Konzerte genutzt wird, brachte Baumgart, na ja, zum Rasen. Und einmal in Rage legte er nach. Köln sei die einzige Stadt in Deutschland, die „keinen anständigen Rasen hinbekommt – nicht in der Bundesliga, nicht in der dritten Liga“. Da täuschte sich der Anleiter allerdings. Im Sommer wurde Viktoria Köln ebenfalls ausgezeichnet: mit dem Pitch-of-the-Year-Award für Drittligisten. „Wir sind doch hier ein Aushängeschild für die Stadt und ich denke, das hier soll ein EM-Stadion sein. Wir sollten Gas geben, damit hier mal alle wach werden“, fuhr Baumgart unbeirrt fort. Er sei „wirklich stinksauer“. Und: „Das kotzt mich an.“