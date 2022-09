Individuelle Fehler oder Gesamtverschulden? : Warum der 1. FC Köln so oft so früh in Rückstand gerät

Warum der 1. FC Köln so oft so früh in Rückstand gerät

Analyse Köln Sowohl gegen den VfL Wolfsburg als auch gegen Union Berlin musste der 1. FC Köln einen Gegentreffer in den Anfangsminuten über sich ergehen lassen. Dabei stellt sich die Frage, wieso es der Mannschaft offenbar so schwerfällt, ins Spiel zu finden.

Das Gefühl der Ernüchterung dürfte in diesen Tagen jedem Fan des 1. FC Köln geläufig sein. Bei aller Begeisterung für das eigene Team haben die Anhänger in der laufenden Saison nun schon häufiger erfahren, wie es ist, in Rückstand zu geraten und ´sich erst einmal wieder von dem Schreck erholen zu müssen. Auch wenn sich die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart wettbewerbsübergreifend in vier von fünf Fällen wieder ins Spiel zurückkämpfte und auch in der vergangenen Bundesligasaison den zweiten Platz in der Kategorie der Punkte nach Rückstand belegte, beginnt für die Kölner das Spiel nicht immer bei 0:0. Gegen Wolfsburg lag den FC bereits nach zwei Minuten und gegen Union Berlin nach vier Minuten zurück. Auch in der ersten DFB-Pokalrunde stand es nach weniger als einer halben Stunde bereits 2:0 für Regensburg. Woran fehlt es dem FC also zum Spielbeginn?