Nach 1:2 gegen Bayer : Warum die Niederlage dem FC Hoffnung machen sollte

Köln Zwar stand der 1. FC Köln nach dem kleinen Derby gegen Bayer Leverkusen mit leeren Händen da, dennoch hatte die Pleite auch einen positiven Aspekt. Einen Aspekt, der dem FC Hoffnung machen sollte.

Den Ball mit der Brust angenommen, ein satter Volleyschuss, das Traumtor eines Außenverteidigers. Es ist das erste Pflichtspieltor seit acht Jahren, das erste überhaupt in der Bundesliga - eigentlich ist es die Geschichte des kleinen Derbys, des Duells zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Eigentlich, weil es kein Happy-End für die Geißböcke gegeben hat. Das Traumtor von Benno Schmitz brachte den FC völlig verdient in Führung, auf Erfolgskurs, die Siegerstraße. Einzig: der FC ging als Verlierer vom Platz. Trotz 90-minütiger Überlegenheit, trotz starkem Spiel, trotz guter Möglichkeiten. „Ich habe einfach mal abgezogen und dass ich den Ball so treffe, ist überragend“, sagte Schmitz nach seinem ersten Tor für den 1. FC Köln zurückhaltend. „Aber aktuell kann ich mich noch nicht so richtig freuen.“

Damit war der Außenverteidiger nicht alleine. „Niederlagen sind immer schwer zu verkraften. Wenn es dann solche sind, umso mehr“, sagte Jonas Hector, der die Geschichte hätte weiterschreiben können, als er, und damit der zweite Außenverteidiger, einen ähnlichen Schuss abfeuerte, Bayer-Keeper Lukas Hradecky den Ball aber an die Latte lenkte. Es gab noch weitere Geschichten. Luca Kilian, der nach einer durchwachsenen Saison, ein hervorragendes Spiel ablieferte, Denis Huseinbasic, der mehr lief als Dauerläufer Ellyes Skhiri und sich immer mehr zu einer echten Alternative mausert. Das alles blieb beim 1:2 ohne Wert, denn am Ende stand die Niederlage. „Ich habe schon viele Spiele mit dem 1. FC Köln gegen Leverkusen erlebt. Aber ich habe noch nie ein Spiel so unverdient verloren“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung.

1. FC Köln hofft gegen Hertha auf das Happy-End

Für den FC war es nicht das erste Mal, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigte, als man so gar nicht damit rechnete. Nach dem eher trostlosen 1:1 gegen den VfL Bochum gewann der FC überraschend gegen Borussia Dortmund, knapp 48 Stunden nach dem unterbrochenen 1:0-Erfolg über Slovacko brachten erschöpfte Kölner stark eingeschätzte Hoffenheimer an den Rande einer Niederlage. Köln beweist also in dieser Spielzeit nicht nur nach Rückständen seine Comeback-Qualitäten, Baumgart holt aus dieser Mannschaft auch immer noch etwas heraus, wenn sie eigentlich schon als chancenlos angezählt wurde. „Wir wollen am Samstag in Berlin auf die 20 Punkte vor der Winterpause kommen. Die Jungs müssen sich jetzt kurz schütteln“, sagte Kessler. „Aber sie wissen, dass sie alles abgerissen haben. Ich glaube, dass wir uns mit einer solchen Leistung am Samstag in Berlin auch belohnen werden.“ Es wäre eine Geschichte mit Happy-End.