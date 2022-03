Expertenanalyse : Warum die TSG für den FC kein Angstgegner sein sollte

Foto: dpa/Uwe Anspach

Köln Die 0:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim im Hinspiel war für den 1. FC Köln heftig. Wirklich überraschend kam sie aber nicht. Zumindest nicht aus der Sicht einiger Anhänger, für die die TSG zum Angstgegner avanciert ist. Was es mit dem Phänomen auf sich hat, erklärt Sportpsychologe Harald Lange.

Die Bilanz des 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim spricht mit zwölf Niederlagen, sechs Remis und acht Siegen für die Sinsheimer. Grundsätzlich ist dies nicht ungewöhnlich, wenn man die finanziellen Mittel und den Kader beider Mannschaften vergleicht. Auf den zweiten Blick fällt jedoch die Torbilanz ins Auge: 53 zu 34 Toren in 26 Begegnungen, die die TSG vorlegt. Der FC verliert demnach häufig hoch. Alleine in den zehn jüngsten Ligaspielen kassierte Köln gegen die TSG 31 Gegentreffer, also im Schnitt mehr als drei. Auch in der Hinrunde verlor das Team von Steffen Baumgart mit 0:5 im Sinsheimer Stadion. Nicht umsonst macht der Begriff „Angstgegner“ im Kölner Umfeld seine Runde.

„Grundsätzlich muss man hier die Ebene der Mannschaft und die Ebene der Medien und Zuschauer unterscheiden“, sagt Harald Lange, Fanforscher, Inhaber des Lehrstuhls für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg und Gründer des Instituts für Fankultur e.V. Die Medien greifen dabei häufig auf Spielstatistiken wie die Torbilanz zurück. Wie die Mannschaft des FC aber über einen Gegner wie Hoffenheim denkt, ist für Außenstehende ungewiss. Empfindet eine Mannschaft jedoch tatsächlich Angst, wird das laut Lange zum Problem. „Angst ist in einem sportlichen Wettkampf ein denkbar schlechter Begleiter, weil sie die Wahrnehmung verengt. Wenn man mit Angst in ein Spiel geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich die selbst erfüllende Prophezeiung, in diesem Fall eine Niederlage oder ein schlechtes Spiel, erfüllen wird.“

Angst ist das, was es im Profisport nicht geben darf, aber trotzdem da ist

Die Favoritenrolle, die einer Mannschaft vor dem Duell auferlegt wird, ist dabei nicht unbedeutend. Vor dem 0:5 Debakel im Hinrundenspiel bezeichnete der TSG-Coach Sebastian Hoeneß die Kölner als „Mannschaft der Stunde“ und könnte damit dafür gesorgt haben, dass bei den Kölnern die Angst vor Misserfolg gefördert wurde. „Angstgegner aus Perspektive der vermeintlich besseren Mannschaft ist ein viel größeres Thema als aus Perspektive der Schlechteren. Ein gutes Beispiel ist hier der DFB-Pokal oder auch der FC Bayern München, bei dem das gesamte Umfeld des Underdogs auf den Lucky Punch setzt“, so Lange. Die Sinsheimer erzielten in den letzten Jahren zwar bessere Ergebnisse als der 1. FC Köln – vor dem Aufeinandertreffen am 8. Spieltag hatte die Mannschaft von Hoeneß jedoch vier Punkte weniger auf dem Konto.

Nach dem Spiel hieß es von Seiten der Kölner, dass sie ihr offensives Spiel gegen die Hoffenheimer nicht durchsetzen konnten, weil diese selbst hoch und aggressiv angelaufen sind. „Grundsätzlich waren wir nicht so im Spiel, wie wir uns das vorstellen. Und das können wir nicht. Wir können nicht nur zwei, drei Prozent weniger machen. Das funktioniert nicht“, meinte FC-Trainer Steffen Baumgart damals. Aus Sicht des Sportpsychologen reagiert der 50-Jährige damit genau richtig: „Wenn man eine stabile Attribution für eine Niederlage, in dem Fall Angst, hat, wäre es im Coaching für den Trainer wichtig, die Aufmerksamkeit auf die instabilen Faktoren wie Anstrengung zu setzen.“

Auch der FC Augsburg wird im des häufigeren als Angstgegner des 1. FC Köln gehandelt. Die Bilanz spricht dabei nur knapp für den FCA (acht Siege, fünf Niederlagen, 22:21 Tore). Eine weitere Statistik ist der Grund: Die Kölner konnten das Duell 13 Spiele in Folge nicht gewinnen. „Das Thema Angstgegner darf es nach der Psychologie des Spiels, der Trainingsmethodik und des Coachings nicht geben. Es wäre unprofessionell als Trainer mit solchen Konstrukten arbeiten zu wollen, obwohl sie faktisch da sind“, so Lange.

Wer Angst hat, verliert