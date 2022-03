Mittelfeldspieler des 1. FC Köln : Warum Salih Özcan ein Mann für die DFB-Elf wäre

Foto: dpa/Swen Pförtner

Analyse Köln Bei den Länderspielen der DFB-Elf gegen Israel und den Niederlanden ist kein Spieler des 1. FC Köln vertreten. Dabei hätte es mit Salih Özcan ein Kölner Profi verdient. Eine Analyse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leon Causemann

Eine Berufung für den Nationalmannschaftskader hätte wohl niemanden gewundert. Doch Salih Özcan vom 1. FC Köln wird nicht zur DFB-Elf reisen – vorerst. Die Spiele gegen Israel (26.03) und die Niederlande (29.03.) werden ohne den Kölner stattfinden. Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf den Mittelfeldspieler. Dabei hat Özcan als Träger der goldenen Fritz-Walter-Medaille längst bewiesen, dass nicht nur viel Hoffnung auf ihm liegt – beim 1. FC Köln erfüllt er diese mittlerweile auch. Mit 24 Jahren gehört Özcan aktuell zu den besten Mittelfeldspielern der Bundesliga.

„Wieso sollte ihm bei uns nicht die Zukunft gehören?“, fragte Kölns Trainer Steffen Baumgart kürzlich und stellte Özcan damit eine Karriere im DFB-Dress in Aussicht. Inzwischen ist allerdings klar: Salih Özcan will künftig für die türkische Nationalmannschaft spielen.

Die Frage wäre zu Beginn der Saison mit großer Wahrscheinlichkeit noch anders ausgefallen. Der gebürtige Kölner startete mit nur 108 Spielminuten nach sieben Spieltagen in die Saison. Damit hatte sich an Özcans Situation nichts geändert, nachdem dieser schon im Sommer einen Wechsel ins Auge gefasst hatte. Am Ende überzeugten Özcan die Worte seines Trainers, und der gebürtige Kölner blieb damit in der Domstadt. Özcan verzichtete für den FC sogar auf die Olympischen Spiele.

Unsere Partner









zurück

weiter

Dann fiel der gesetzte Ellyes Skhiri aus und das Kölner Eigengewächs bekam die Chance, die zuvor verstrichen schien. Seit dem achten Spieltag stand Özcan dann in 20 aufeinanderfolgenden Spielen auf dem Feld, davon 18 über die volle Spielzeit. Selbst die Rückkehr Skhiris änderte daran nichts. Mittlerweile geht im Kölner Spiel kein Weg mehr am U21-Europameister vorbei.

Die Statistik spricht für Özcan

„So viele gute Sechser haben wir nicht“, sagt der FC-Coach kürzlich mit Blick auf die Nationalmannschaft. Tatsächlich kommen im Kader von Bundestrainer Flick mit Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Julian Weigl und Florian Neuhaus aktuell nur vier erfahrene Nationalspieler für das defensive Mittelfeld in Frage. Mit Sechser Anton Stach von Mainz 05 wird nun ein fünfter überraschend die Chance bekommen, sich im Umfeld des DFB zu beweisen. Dabei hätte eine Nominierung Özcans im Vergleich zu anderen deutschen Bundesligaspielern gute Argumente: Mit 54 Prozent gewonnenen Zweikämpfen gehört er bei mehr als 500 geführten Zweikämpfen zu den stärksten deutschen Sechsern der Liga. Nur Kimmich und Emre Can gewannen mehr Zweikämpfe, führten im Schnitt aber rund 150 Zweikämpfe weniger als der Kölner. Özcan gehört außerdem zu den passstärksten deutschen Sechsern: gemeinsam mit Dortmunds Can kommen 88 Prozent seiner Pässe an. Dabei spielte Özcan mit 1066 Pässen bislang jedoch deutlich mehr Pässe als Can (948).

Die Stärken des Kölners haben sich rumgesprochen. So scheint auch der türkische Fußballverband ein Auge auf den türkischstämmigen Özcan geworfen zu haben. Dort steht seit dem vergangenen Jahr Stefan Kuntz als Trainer an der Seitenlinie der A-Nationalmannschaft. Beide kennen sich aus der U21-Nationalmannschaft des DFB, mit der sie 2021 die Europameisterschaft gewannen. Droht nun Özcans Abgang zum türkischen Verband? Eine Antwort scheint aktuell nicht möglich. Kontakt zwischen Özcan und den Verbänden scheint zu existieren. Über eine Tendenz kann aktuell jedoch nur spekuliert werden. Bei „Dazn“ äußerte sich Özcan zuletzt über seine Nicht-Nominierung für das DFB-Team folgendermaßen: „Wir haben darüber geredet, ich habe es aber so abgesprochen, dass ich die Saison gut zu Ende spielen will und meine Leistungen beim Verein abrufen will. Dann sieht man, was in der Zukunft passiert."

Bundestrainer Flick hat Özcan im Blick