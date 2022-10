FC-Stammtischwissen : Was Fans zum Spiel des FC gegen Augsburg wissen müssen

Vor dem Heimspiel : Deswegen wird es der FC gegen Augsburg schwer haben Der FC Augsburg möchte beim 1. FC Köln am zehnten Spieltag an seine zuletzt guten Leistungen anknüpfen. Wie schon so häufig könnte sich der FCA in seiner Spielweise als unangenehmer Gegner für die Kölner entpuppen.