FC-Stammtischwissen : Was Fans zum Spiel des 1. FC Köln gegen Wolfsburg wissen müssen

Interview mit FC-Coach Steffen Baumgart - Teil II : „Ich will gar nicht anders sein“ Mit Steffen Baumgart ist ein attraktiver, vor allem aber erfolgreicher Fußball nach Köln zurückgekehrt. In Teil II unseres Exklusiv-Interviews äußert sich Steffen Baumgart zu seinem Verhältnis zu Köln, seinem Faible für einen guten Whiskey, warum er sauer auf Anthony Modeste war und wieso die Ibiza-Reise der Bayern vollkommen okay war.