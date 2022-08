27-facher Meister, 252-Millionen-Kader : Was man über die Gegner des FC wissen muss

Köln Belgrad, Nizza und Slovacko heißen die Gruppengegner des 1. FC Köln. Auf dem Papier eine lösbare Aufgabe. Allerdings spielt Köln gegen einen 27-fachen Meister, gegen einen 252-Millionen-Euro Kader und gegen einen amtierenden Pokalsieger. Es wird also nicht zwingend einfach. Wir stellen die Teams vor.

Zwar geht der 1. FC Köln den ganz großen Kalibern wie West Ham United und dem FC Villarreal in der Gruppenphase der Conference League aus dem Weg, dennoch ist ein Weiterkommen alles andere als sicher. Wir stellen die Gegner der Geißböcke vor.

• FK Partizan Belgrad: Der Club der serbischen Hauptstadt wurde 1945 gegründet und ist neben dem Stadtrivalen Roter Stern der beliebteste Fußballverein des Landes. Zudem ist Partizan äußerst erfolgreich. Auf 27 Meistertitel und sechs Pokalsiege blickt der Club zurück. Im Titelkampf in der Vorsaison musste sich Partizan dem Dauerrivalen knapp geschlagen geben. Und auch im Pokal-Endspiel verlor Partizan gegen Roter Stern Belgrad 1:2. Der Club des Stadtbezirks Savski Venac blickt aber auf eine beeindruckende Europapokal-Bilanz zurück. In den vergangenen 25 Jahren schaffte es Partizan immer mindestens in die Playoffs eines europäischen Wettbewerbs. Im Jahr 1966 schaffte es der FK sogar ins Finale im Pokal der Landesmeister, scheiterte dort mit 1:2 an Real Madrid. In der vergangenen Saison reichte es für das Achtelfinale der Europa League, Feyenoord Rotterdam war aber eine Nummer zu groß.

In der Spielzeit 1974/1975 standen sich Partizan und der 1. FC Köln in der 3. Runde des UEFA-Pokals gegenüber. Das Hinspiel verlor der FC in Belgrad 0:1, im Rückspiel drehten die Geißböcke die Partie. Beim 5:1 waren Heinz Flohe, Jürgen Glowacz, Dieter Müller, Hannes Löhr und Wolfgang Overath erfolgreich. Die Heimspiele trägt der Traditionsclub im Stadion Partizana aus. Es umfasst 32 710 Plätze. Der aktuell wertvollste Spieler im Kader ist Marco Gomez. Der Portugiese erzielt laut transfermart.de einen Marktwert von vier Millionen Euro. Der Gesamtwert des Kaders wird auf 32 Millionen Euro geschätzt. Trainer ist Gordan Petric, der selbst einst für Partizan kickte. Auch Lothar Matthäus hat das Team aus Belgrad einst trainiert.

• OGC Nizza: Der Gymnaste Club de Nice wurde 1904 gegründet, führte ab 1908 eine Fußballabteilung und fusionierte 1924 zum OGC Nice. Die erfolgreichste Zeit durchlebte Nizza in den 50er Jahren. OGC wurde in dem Jahrzehnt vier Mal französischer Meister und zwei Mal Pokalsieger. 1997 feierte das Team den letzten Pokalsieg. Im vergangenen Jahr wurde OGC Tabellenfünfter der Ligue 1. Der Club ist im Besitz des INEOS-Gründers Jim Ratcliffe, der offenbar Manchester United kaufen will. Nizza ist nun zum 15. Mal im europäischen Wettbewerb vertreten. Ähnlich wie Partizan scheiterte auch OGC einst am 1. FC Köln in der 3. Runde des UEFA-Pokals. Und zwar genau ein Jahr vor Belgrad. OGC gewann ebenfalls das Hinspiel 1:0, im Rückspiel gab es „nur“ ein 4:0. Die Tore erzielte Heinz Flohe (2), Dieter Müller und Hannes Löhr. In Nizza wuchs Anthony Modeste zum Profi heran.

Seit 2013 ist die Allianz Riviera Heimspielort von Nizza. Das so genannte Stade de Nice umfasst 36 178 Plätze und war Austragungsort der EM 2016. Der wertvollste Spieler ist aktuell das französische Supertalent Amine Gouiri. Der Wert des 22-Jährigen wird auf 42 Millionen Euro geschätzt. Der Gesamtwert des Kaders liegt bei 252 Millionen Euro. Weitere Stars sind unter anderem Kasper Dolberg sowie Neuzugang Nicolas Pépé. Trainer ist seit diesem Sommer Lucien Favre.

