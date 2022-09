Ende des Transferfensters : Was passiert beim FC noch auf dem Transfermarkt?

Nach den Verletzungen von Benno Schmitz und Jeff Chabot will der FC den „Markt sondieren“ - sprich noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Doch ist ein Deal noch realistisch? Welche Namen werden gehandelt? Und welchen Spieler sucht der FC überhaupt?

Muss der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt überhaupt noch tätig werden?

Nach welchen Spielern hält der FC Ausschau?

In erster Linie benötigt der FC Verstärkung in der Innen- und rechten Außenverteidigung. Gerade in den englischen Wochen reichen zwei Innenverteidiger wohl nicht. Auf der rechten Außenseite ist Köln nach dem Abgang von Kingsley Ehizibue sogar so gut wie blank. Zwar betonten die Kölner Verantwortlichen mit Kingsley Schindler über einen weiteren Rechtsverteidiger zu verfügen, allerdings spielte Schindler meist in der Offensive. Gut möglich also, dass der FC zwei Defensivspieler verpflichten will.