Nach Stöger-Absage : Dieser Trainer ist beim 1. FC Köln Favorit auf die Funkel-Nachfolge

Köln Nach der Absage von Peter Stöger sollen dem Vernehmen nach noch vier Trainer als Nachfolger von Friedhelm Funkel auf der Liste des 1. FC Köln stehen. Einer kristallisiert sich als Favorit hervor.

Lange galt Peter Stöger als der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Friedhelm Funkel als Trainer beim 1. FC Köln. Der Österreicher gab aber am Wochenende bekannt, dass er dem FC zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehe. Laut GA-Informationen gab es bei den FC-Verantwortlichen nicht nur Befürworter. Auch Stöger äußerte Bedenken. Der Wiener hatte den FC 2013 übernommen und aus der zweiten Liga 2017 in die Europa League gebracht. Im selben Jahr musste Stöger den Verein wieder verlassen. Für viele Kölner Anhänger ist der Ex-Coach nach wie vor ein Sympathieträger.

1. FC Köln: Vier Kandidaten für Funkel-Nachfolge

Dem Vernehmen nach haben die Kölner Verantwortlichen vier weitere Trainer auf der Liste. Bis Mittwoch soll eine Entscheidung fallen. Neben Edin Terzic von Borussia Dortmund und Thorsten Fink gibt es einen weiteren unbekannten Kandidaten sowie Steffen Baumgart, den Trainer des SC Paderborn. Der hatte bereits angekündigt, dass er in Paderborn nicht verlängern und sich einer neuen Herausforderung stellen will. Neben dem FC galten auch der Hamburger SV und Hannover 96 als mögliche Optionen. Hannover 96 hat am Vormittag die Verpflichtung von Jan Zimmermann bekannt gegeben, Baumgart den 96ern einen Korb. Damit ist ein Kontrahent um den begehrten Trainer aus dem Rennen. Baumgart gab an, sich diese Woche entscheiden zu wollen.