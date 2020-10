Fußball-Bundesliga : Wichtige FC-Spieler kehren in die Startformation zurück

Köln Vor dem wichtigen Heimspiel des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag kann Trainer Markus Gisdol fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Kapitän Jonas Hector fehlt noch verletzt.

Markus Gisdol hatte sich vorsichtshalber einen Notizzettel angefertigt. Auf diesem hatte der Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sämtliche Personalien niedergeschrieben, die in diesen Tagen von besonderer Relevanz sind. Ansonsten hätte womöglich noch die Gefahr bestanden, dass dem Schwaben auf der Pressekonferenz am Freitag vor lauter Namen im Kopf ein Spieler glatt durchgegangen wäre. So voll bepackt war die Liste mit all denjenigen Akteuren, die für den Heimauftakt nach der Länderspielpause am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) vor 300 zugelassenen Zuschauern gegen Eintracht Frankfurt in den Kader zurückkehren, ausfallen oder noch auf der Kippe stehen.