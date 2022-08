Man of the Match : Wie bewerten Sie die FC-Profis gegen Leipzig?

Man of the Match

Köln Beim 2:2-Unentschieden des 1. FC Köln wussten Defensive und Offensive des FC zu überzeugen. Doch es gab auch Ausreißer nach oben und unten. Wer hat Sie überzeugt? Wer ist Ihr Man of the Match? Bewerten Sie die FC-Profis.

Die meisten Flanken, die meisten Torschüsse, viele intensive Läufe - der 1. FC Köln liegt auch nach dem zweiten Spieltag der Bundesliga in zahlreichen Statistiken in der Top-Drei. Und das, obwohl die Kölner mit der Partie gegen RB Leipzig gerade erst ein schweres Auswärtsspiel hinter sich gebracht haben. „Aus meiner Sicht war es ein sehr gutes Spiel. Wir haben vieles sehr gut gemacht“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem 2:2 bei RB, der vor allem für Keeper Marvin Schwäbe ein Lob übrig hatte. „Trotz des Fehlers vor dem 0:1 hat Marvin die Partie souverän zu Ende gespielt und hatte viele starke Aktionen“, so der 50-Jährige, der auf den kapitalen Patzer beim Gegentor hinwies. „Aber wie Marvin dann die Nerven im Griff hat und uns im Spiel hält, da muss ich sagen: Hut ab!“