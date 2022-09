Das nächste Mammutprogramm : So geht es für den FC nach der Länderspielpause weiter

Köln Zwölf Spiele in sieben Wochen hieß das anspruchsvolle Auftaktprogramm für den 1. FC Köln. Nach einer kurzen Pause wird es für die Geißböcke nun noch mühsamer.

Fünf Tage Pause hatte Trainer Steffen Baumgart seinen Spielern vom 1. FC Köln in der vergangenen Woche nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum eingeräumt - und die hatte sich die Mannschaft auch verdient. „Es ist gut, dass wir alle einmal runterfahren konnten und mit viel Elan in die neue Woche starten können“, sagte Baumgart, der selbst einen Kurztrip nach Schottland gemacht hatte. „Wir wissen, wie wichtig es ist, wirklich runterzufahren und nicht nur ein bis zwei Tage freizumachen.“ In sieben Wochen haben die Geißböcke zwölf Pflichtspiele absolviert, darunter gleich vier Englische Wochen. Und das durchaus erfolgreich: Nach dem siebten Spieltag belegt der FC einen soliden neunten Tabellenplatz, führt zudem seine Gruppe in der Conference League an, einzig das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Jahn Regensburg ist ein kleiner Wermutstropfen in der guten Bilanz.