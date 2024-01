Fehler in der Abwehr, harmlose Offensive Beim 1. FC Köln herrscht nach dem 0:4 gegen Dortmund Ratlosigkeit

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Köln vor der Pause zwar ein recht lebendiges Spiel aufzog, es an klaren Chancen aber vermissen ließ. Das änderte sich, als Jan Thielmann Sekunden nach Wiederanpfiff völlig frei vor Gregor Kobel auftauchte, nach einem unerklärlichen Zögern jedoch am BVB-Torhüter scheiterte. Den U21-Nationalspieler hatte Schultz überraschenderweise als Sturmspitze aufgeboten und - wohl auch in Ermangelung an Qualität – auf den Einsatz der klassischen Mittelstürmer Steffen Tigges und Florian Dietz als Ersatz für den verletzten Davie Selke verzichtet. Mehr als Einsatz erhielt er dafür nicht. Was ihn nicht davon abhielt, auch hier das aus seiner Sicht Erfreuliche an dieser Versuchsanordnung hervorzuheben. „Mit der Flexibilität und der Intensität, die die Jungs an den Tag gelegt haben, bin ich sehr zufrieden“, sagte er also. „Auch in erster Linie, was die Balleroberungen betrifft.“