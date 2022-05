Vertragsverlängerung oder Abschied? : Wie geht es weiter mit FC-Star Anthony Modeste?

Köln Mit Salih Özcan hat der 1. FC Köln einen Leistungsträger der vergangenen Spielzeit verkauft. Wie sieht es mit Anthony Modeste aus? Der FC will den Vertrag nicht verlängern, Modeste sollen Angebote vorliegen. Eine Analyse.

Die gute Laune konnte Anthony Modeste nicht verbergen – trotz der ungewohnten Anstrengung. "Habt ihr ihn auch schon bemerkt? Wir merken es auch", antwortete der erschlankte Stürmer lachend auf die Frage nach Steffen Baumgart, dem neuen Trainer. „Ich fühle, dass er auf mich setzt. Das ist richtig, richtig gut." Schon im vergangenen Sommer ahnte der Franzose, dass der neue Coach in ihm, an ihm, mit ihm etwas verändern würde. Modeste wirkte aufgeräumt, glücklich, in erster Linie aber erstaunlich fit. Dass Modeste knapp zehn Monate später 20 Tore in der Bundesliga erzielt haben, den 1. FC Köln mit diesen Treffern Richtung Europa schießen würde, das konnten selbst Trainer und Spieler nicht geahnt haben. Und doch schloss der Franzose, der gerade erst von einer enttäuschenden Leihe aus St. Etienne zurückgekehrt war, einen weiteren Wechsel damals aus. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin glücklich damit. Ich möchte den Vertrag erfüllen, das wollte ich von Anfang an, als ich zurückgekommen bin", sagte Modeste im vergangenen Jahr, ergänzte aber: „Gucken wir mal!"

Ein Jahr später hat sich die Situation grundlegend verändert. Modeste wird nicht umsonst die Kölner Lebensversicherung genannt, gehört zweifelsfrei zu den Kölner Erfolgsgaranten, ohne den der FC wohl niemals die Playoffs zur Conference League erreicht hätte. Das weiß Baumgart, das weiß Modeste, das weiß aber auch der neue Sportchef Christian Keller. Und dennoch ist die Zukunft des Angreifers ungeklärter denn je. Modeste hat nach wie vor einen Vertrag beim FC, allerdings nur bis 2023, könnte danach in den Trainer-Stab wechseln. Der Franzose hat nach der Erfolgssaison aber wieder Spaß am Fußball gefunden und würde gerne noch länger spielen. Auch beim FC. Der Verein wisse, was er machen müsse, hatte Modeste vor einigen Wochen gesagt. Sprich: dem Franzosen eine lukrative Vertragsverlängerung anbieten. Das gestaltet sich aber schwierig. Auf der einen Seite hat Modestes Erfolg Begehrlichkeiten geweckt. Nicht nur bei anderen Vereinen. Dem Vernehmen nach soll es Interessenten geben, die Modeste ein weitaus höheres Gehalt anbieten, als er zurzeit in Köln verdient. Der Stürmer kennt seinen Marktwert, befindet sich in einer guten Verhandlungsposition.

Auf der anderen Seite will der FC sparen, künftig weniger Gehalt zahlen, auf keinen Fall mehr. Aktuell erhält Modeste rund drei Millionen Euro jährlich, ist einer der Top-Verdiener in Köln. Zu viel für einen Verein mit klammen Kassen, zu viel für einen Verein, der sich selbst einen Sparkurs von bis zu 20 Prozent für den Spieleretat auferlegt hat. „Tony ist wegen seiner Tore, vor allem aber auch wegen seines Standings in der Mannschaft ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Und ich habe ihm gesagt, dass wir möchten, dass er auch in der neuen Saison hier spielt. Aktuell sind wir aber nicht fähig dazu zu verlängern“, sagte FC-Sportchef Keller kürzlich der „Bild“. „Ein Spieler, der verlängert, wird im Normalfall ja nicht weniger verdienen wollen. In der bisherigen Kategorie können wir uns aber nicht bewegen. Wir werden also abwarten müssen.“ Im Herbst wolle man die Situation neu bewerten.

Will der FC Modeste um jeden Preis halten?

Dabei könnte die sich jetzt schon ein wenig verändert haben. Durch den Verkauf von Salih Özcan hat der FC knapp sechs Millionen Euro eingenommen, mit denen Köln so nicht geplant hatte. Zumindest hat sich Keller sehr um einen Verbleib des Mittelfeldspielers eingesetzt, betonte genauso wie Trainer Steffen Baumgart, dass man sich für Özcan sehr strecken wolle. Durch den Last-Minute-Gegentreffer im Spiel gegen den VfB Stuttgart rutschte Hertha BSC in der Tabelle auf Rang 16 ab, wodurch der FC noch einmal bis zu zwei Millionen Euro TV-Einnahmen einheimst. Und auch die DFL schüttet mehr Geld für die Vermarktung an die Clubs aus als zunächst angenommen. Ob und wo der Club die eingenommenen Millionen wieder investieren kann oder will, weiß natürlich nur die Führung um Christian Keller und Philipp Türoff. Die Frage, ob man Modeste wirklich um jeden Preis halten will, steht dennoch im Raum.

Der Verein zögert so oder so. Das kann viele Gründe haben, die Anreiz zu Spekulationen bieten. Möglicherweise wartet der Club auf ein lukratives Angebot. Zur Erinnerung: 2017 wechselte Modeste für 29 Millionen Euro nach China. So viel Geld wird der FC für den 34-jährigen Angreifer nicht noch einmal kassieren können, dennoch: Im Winter soll dem Franzosen laut Lizenzspielleiter Thomas Kessler „ein unmoralisches Angebot“ vorgelegen haben, und auch jetzt wird über ein Interesse aus Saudi Arabien berichtet.

Gut möglich, dass man aber auch Modestes Formkurve abwarten will. Der Franzose ist 34 Jahre alt, wird nicht jünger, und der Stürmer spielte bekanntermaßen nicht immer auf hohem Niveau. „Man kann sagen, dass er aktuell einen Tick besser spielt, als er vielleicht ist“, erklärte Datenspezialist Dustin Böttger dem GA im Frühling. Über Algorithmen analysiert er mit seiner Firma, welche Spieler gemäß ihres Marktwertes über- oder unterbewertet werden. „Modeste hat wirklich einen sehr, sehr guten xGoal-Wert und überperformt den sogar noch“, erklärt Böttger. Modeste machte in der bisherigen Saison also nicht nur viele Tore. Gemäß der Wahrscheinlichkeit erzielte er damals sogar mehr Treffer, als es der Toralgorithmus aussagt. Vielleicht sondiert der FC aber auch einfach nur den Markt, blickt sich nach Alternativen um.