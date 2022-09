Zehn Verträge laufen aus : Wie geht es weiter mit den FC-Profis Hector, Skhiri und Co?

Köln Ein Umbruch beim 1. FC Köln? Das ist sehr gut möglich. Denn zehn Verträge laufen am Ende der Saison aus. Darunter auch lukrative und jene von einigen Leistungsträgern. Wie geht es weiter mit Ellyes Skhiri, Jonas Hector und Co?

Die Ansagen der Kölner Verantwortlichen waren eindeutig. „Wir haben es geschafft, den FC durch ein weiteres Corona-Jahr zu bringen“, sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Philipp Türoff am vergangenen Dienstag und wies gleichzeitig darauf hin, dass der Verein weiterhin „ein finanzwirtschaftlicher Sanierungsfall“ sei. „Der FC ist seit Jahren strukturell defizitär. Ausgeglichene Ergebnisse gingen nur über Sondererlöse, also in der Regel über Transfers. Man muss aber so aufgestellt sein, dass Transfers Wachstum auslösen und nicht Lücken schließen“, ergänzte Sportchef Christian Keller. Und dennoch sehen beide FC-Bosse Licht am Ende des Tunnels. Höhere TV-Einnahmen, Prämien aus der Conference-League, die Transfers der Leistungsträger Anthony Modeste und Salih Özcan - der Gesundungsprozess hat bei den Geißböcken bereits begonnen.

Und soll weitergeführt werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Reduktion der Personalkosten. Das hat Keller bereits zum Amtsantritt im April angekündigt, das wird Keller weiter vorantreiben. Bereits im kommenden Sommer laufen zehn Verträge, also mehr als ein Drittel aller Profi-Kontrakte, beim FC aus - darunter äußerst lukrative. Sebastian Andersson, Timo Horn und Jonas Hector gelten als Topverdiener bei den Geißböcken. Die Situation der drei Routiniers könnte nicht unterschiedlicher sein. Während der aktuell verletzte Sebastian Andersson als sicherer Abschieds-Kandidat gilt, müsste Timo Horn voraussichtlich auf eine Menge Geld verzichten, will er auch weiterhin bei seinem Heimatclub spielen. Für Jonas Hector wäre der Club dagegen bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Der Kölner Kapitän denkt aber über sein Karriereende nach.

1. FC Köln: Was passiert mit Ellyes Skhiri?

Auch die Verträge von Mark Uth, Ellyes Skhiri und Timo Hübers laufen noch bis zum kommenden Sommer. Der FC würde sicherlich gerne mit allen drei Leistungsträgern verlängern. Vor allem Ellyes Skhiri strebt aber nach Höherem. Der Tunesier betonte vor dem Conference-League-Spiel gegen Nizza, dass der Verein seinen Standpunkt kenne. „Der Club kennt auch meine Ambitionen. Aber aktuell gebe ich alles für den 1. FC Köln“, sagte der 27-Jährige. Soll heißen, beim passenden Angebot würde der Tunesier die Geißböcke gerne verlassen. Das Problem: Skhiris Marktwert wird auf 13 bis 15 Millionen Euro geschätzt, im Sommer würde der Mittelfeldmotor den Club ablösefrei verlassen. Also wird der FC auch hier handeln wollen, Skhiri kennt aber natürlich auch seinen Wert.

