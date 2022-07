Nach Trainingslager-Aus : Wie geht es weiter mit FC-Profi Ondrej Duda?

Foto: dpa/Bernd Thissen

Donaueschingen FC-Profi Ondrej Duda wird wohl die ersten beiden Wochen der Saisonvorbereitung verpassen und dürfte damit erst einmal hinten anstehen. Gut möglich, dass der Slowake die Geißböcke im Sommer verlässt.

Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es für die Erkrankung wohl kaum geben können. Kurz vor der Abreise ins Trainingslager nach Donaueschingen meldete sich Ondrej Duda beim 1. FC Köln krank. Dass der Slowake in Baden-Württemberg verspätet anreist, ist möglich, aber wohl unwahrscheinlich. „Wir müssen abwarten, wie schwer die Sache ist“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Sonntag. Er wolle erst einmal mit dem Mittelfeldspieler telefonieren. Duda fehlt somit voraussichtlich auch in der zweiten Woche der Saisonvorbereitung. Die Nationalspieler hatten einige Tage Sonderurlaub erhalten und sollten erst in Donaueschingen ins Training eingreifen. Während Tim Lemperle und Dejan Ljubicic zur Mannschaft gestoßen sind, ist Duda also in Köln geblieben.

Der Mittelfeldspieler hat sich somit in eine schlechte Position gebracht, steht nach seiner Rückkehr also erst einmal hinten an. Schon wieder, wenn auch unverschuldet. Bereits im April hatte sich der Slowake selbst ins Abseits gestellt, als er das Warmmachen im Spiel gegen Bielefeld verweigerte. Duda wurde suspendiert, kam in den letzten beiden Saisonspielen nur noch 14 Minuten zum Einsatz. Auch die Länderspielreise mit der Slowakei verlief alles andere als optimal für den 27-Jährigen. Die Slowaken kassierten in vier Spielen zwei Niederlagen, Duda saß eine Begegnung auf der Bank, sah zudem gegen Kasachstan die Rote Karte. Wegen eines Frustfouls. Möglicherweise entlud sich der Frust, der sich in der gesamten Saison angestaut hat. Duda ist einer der wenigen FC-Profis, der sein Potenzial unter Steffen Baumgart nicht entfalten konnte.

Unsere Partner









zurück

weiter

Duda auf dem Abstellgleis?

8 Bilder Das sind die Neuverpflichtungen des 1. FC Köln

Auch wenn dem FC wohl noch kein Angebot vorliegt, ist ein Wechsel wahrscheinlich, wenn auch schwierig. Der FC muss Spieler von der Gehaltsliste bekommen und gleichzeitig Transfererlöse erzielen. Auch, weil mit Sargis Adamyan ein weiterer Neuzugang im Anflug ist, der FC mehr als sechs Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat. Die Strafe, die der DFB am Montagabend gegen Köln ausgesprochen hat, trifft den FC ebenfalls empfindlich. Mehr als 230 000 Euro müssen die Kölner für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen.